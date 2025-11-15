La Junta prolonga hasta el 28 de noviembre el el corte al tráfico en la LE-716 de Vega de Espinareda al cruce con LE-715 - JCYL

LEÓN, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Junta en León, a través del Servicio Territorial de Fomento, ha informado de que debido a las inclemencias meteorológicas registradas en los últimos días se prolonga el corte del tráfico en la carretera de titularidad autonómica, LE-716 de Vega de Espinareda a Toreno, en el tramo de Vega de Espinareda hasta el cruce con LE-715 ppkk 0 a 6+500, a causa de la ejecución de las obras de renovación del firme de la vía.

El corte del tráfico rodado comenzará este lunes, 17 de noviembre, desde las 8.00 horas hasta las 18.30 horas del día 28 de noviembre, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado.

En concreto, el tráfico está cortado en el intervalo de Vega de Espinareda a Berlanga del Bierzo y en el tramo de Berlanga del Bierzo al cruce con la LE-715. Para resolver las necesidades del tráfico, se proponen los desvíos alternativos debidamente señalizados por las carreteras LE-711, LE-715 y el camino vecinal de Berlanga del Bierzo a LE-715.