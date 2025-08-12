La Junta prolonga la alerta de riesgo de incendios forestales del 13 al 18 de agosto en toda CyL

Campo quemado en la zona de Las Médulas, a 11 de agosto de 2025, en El Bierzo , León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha declarado la prolongación de alerta por incremento de riesgo meteorológico de incendios forestales del 13 al 18 de agosto en todo el territorio de Castilla y León.

Por ello, ha establecido medidas preventivas para evitar incendios forestales y ha adoptado medidas organizativas extraordinarias en el operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) para afrontar este incremento del peligro.

Las predicciones más actualizadas para los días 13 al 18 de agosto indican una continuación de las condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas altas (30-36 grados) y humedades relativas bajas (<15 por ciento) en la mayor parte de la Comunidad, a lo que se añade probabilidad de tormentas, que podrían ser secas y con fuertes vientos locales a partir del miércoles 13, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas condiciones, sumadas a la situación de estrés hídrico de la vegetación después de varios días seguidos con meteorología adversa, aumenta de forma "considerable" el peligro de incendios forestales. De igual forma, existen avisos de AEMET por calor elevado y fuertes vientos y probabilidad de tormentas secas hasta al menos el lunes 18 de agosto.

De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia AEMET como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, se continúa con el incremento significativo de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio, lo que incrementa el peligro.

Esto hace necesario adoptar las medidas oportunas, entre ellas la regulación de las actividades que tienen mayor probabilidad de originar incendios en estas circunstancias especiales.