CyL prolonga hasta este viernes la quinta situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios

VALLADOLID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta prolonga un día más la quinta situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales, hasta el 14 de agosto

La Junta ha prolongado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda Castilla y León hasta el 14 de agosto, ante la persistencia de las condiciones desfavorables que mantienen elevado el riesgo de inicio y propagación de los incendios.

La alerta, que inicialmente estaba declarada para los días 11, 12 y 13 de agosto, se extiende así un día más con las mismas condiciones, detalla la Consejería de Medio Ambiente y Energía a través de un comunicado.

Las previsiones meteorológicas para mañana mantienen temperaturas máximas de entre 35 y 37 grados, humedades relativas mínimas de entre el 5 y el 15 por ciento y rachas de viento de entre 35 y 40 Kilómetros hora (Km/h). El índice de peligro de incendios forestales se situará entre extremo y muy alto en Castilla y León.

El estado de la vegetación continúa siendo desfavorable debido al estrés hídrico acumulado, con el combustible vegetal en plena disponibilidad para arder. Estas circunstancias, unidas al viento y a las condiciones atmosféricas convectivas, pueden favorecer comportamientos extremos de los incendios, añade la información.

Los índices manejados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y por el operativo Infocal mantienen elevados tanto la probabilidad de ignición como la capacidad de propagación, lo que hace necesario prolongar las medidas preventivas.