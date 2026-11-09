La Junta promoverá, junto a Las Edades, una "gran exposición", sin "leyenda negra", sobre Felipe II en Valladolid

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, junto a la procuradora de Vox Laura Dorreis. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, ha asegurado este lunes que en otoño de 2027 se organizará una "gran exposición" en Valladolid con motivo del V Centenario del nacimiento en esa ciudad de Felipe II, en la que la Institución autonómica colaborará con Las Edades del Hombre y la diócesis vallisoletana, un monarca acerca del cual ha reprochado que "durante muchos años se ha preferido hablar de la leyenda negra".

Alberto Díaz Pico ha presentado ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León las líneas principales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 correspondientes a su departamento, con una dotación global de 216,86 millones de euros para el próximo ejercicio.

En su intervención, el consejero y procurador electo por Vox ha destacado la conmemoración del nacimiento del monarca y el centenario de la Generación del 27, con el vallisoletano Jorge Guillén entre sus integrantes, como dos de los grandes hitos de la promoción cultural el próximo ejercicio.

En cuanto al V Centenario del rey Felipe II, sobre el cual el Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid ponen en marcha en unos meses un programa de actividades, la Junta de Castilla y León ha avanzado que participará, junto a Las Edades del Hombre y la diócesis vallisoletana con una "gran exposición" que arrancará en otoño.

"Con la ambición de ofrecer una visión rigurosa de su figura, de su tiempo y de su legado artístico y cultural", ha añadido Díaz Pico, que ha recordado que el monarca nació en 1527 en el palacio de Pimentel, que hoy es la sede de la Diputación de Valladolid.

"Fue rey de una Monarquía de dimensión universal y protagonista de algunos de los grandes acontecimientos políticos, religiosos y culturales del siglo XVI. Un imperio en el que no se ponía el sol", ha enfatizado Díaz Pico, que h lamentado que "durante años se ha preferido hablar de él solo a través de la leyenda negra".

"SOMOS UN GRAN PUEBLO, A PESAR DE QUIENES NOS GOBIERNAN ACTUALMENTE"

Por eso, ha defendido que la historia de España "tiene mucho que celebrar y nada por lo que pedir perdón", aunque ha asumido que "cada uno elige qué recordar", pero a su juicio los españoles merecen sentirse "orgullosos" del pasado "para mantener la confianza en que, a pesar de quienes actualmente nos gobiernan, somos un gran pueblo".

Además de esta conmemoración cultural, el consejero ha puesto atención al centenario de la Generación del 27. A ambas efemérides el Presupuesto de la Consejería reserva 1,1 millones de euros.

EDADES DEL HOMBRE

Díaz Pico ha hablado de la colaboración con Las Edades del Hombre, que clausuró su última exposición la pasada primavera, y ha mencionado también que promocionará el patrimonio histórico cultural con una muestra de este ciclo, sin precisar detalles sobre ella.

"Somos tierra de Isabel la Católica, Felipe II, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Lo promocionaremos con Portugal, en el Duero-Douro y en la Raya, y con la exposición de Las Edades del Hombre", ha explicado.

La colaboración de la Junta con esta entidad cultural se plasma en 2027 con con 1,1 millones de euros para su Fundación.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES

Estas iniciativas se incluyen en las acciones propias de la Dirección General de Políticas Culturales, que contará el próximo año con 68,18 millones de euros.

Entre las partidas destinadas a las actividades musicales y escénicas, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dispondrá de 8 millones de euros, mientras que la OSCyL Joven contará con 347.500 euros. El proyecto Miradas, dirigido a centros educativos y sociosanitarios, tendrá una dotación de 170.000 euros.

Los festivales propios de la Fundación Siglo dispondrán de 1,4 millones de euros. Entre ellos figuran el Festival de las Artes de Castilla y León, el Festival Internacional de Circo, Escenario Patrimonio, el Otoño Musical Soriano y Danza en el Camino.

Los museos regionales gestionados por la Fundación contarán con 7,5 millones de euros y el Centro Cultural Miguel Delibes, con 2,9 millones.

En el ámbito de los centros culturales, se destinan 1,8 millones de euros a su mejora. Los fondos bibliográficos y audiovisuales dispondrán de 950.000 euros, mientras que la oferta cultural en el medio rural contará con 1,5 millones. Los circuitos escénicos tendrán una dotación de 1,4 millones y la actividad cultural de la red básica de centros, un millón de euros.

LOS FESTIVALES PASAN A SER GESTIONADOS POR LA JUNTA

El proyecto contempla, además, un millón de euros en ayudas para la gestión de festivales desde la Consejería, que la asumirá en lugar de la Fundación Siglo, entre ellos la Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo y el Festival de Teatro Clásico de Olmedo. "La Fundación Siglo no está para repartir subvenciones, sino para gestionar sus propias iniciativas y los centros que tiene encomendados", ha justificado.

En relación con la promoción de la lengua española, las actuaciones específicas de la Consejería contarán con 250.000 euros y la Fundación Siglo dispondrá de 492.500 euros para esta finalidad. También se mantienen las ayudas a empresas de enseñanza del español para extranjeros, con 200.000 euros.

En materia taurina, se contemplan 550.000 euros para actuaciones de recuperación de plazas y cosos históricos y 310.000 euros para novilladas. Las ayudas a la producción cinematográfica dispondrán de 325.000 euros y se incluyen 250.000 euros para actividades culturales vinculadas a la Seminci.

Por su parte, las ayudas a las salas de exhibición cuentan con una previsión de 657.738 euros de financiación estatal.