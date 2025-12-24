La Junta publica el calendario de ferias comerciales con más de 300 citas en todas las provincias

Archivo - Feria del Automóvil - FERIA VALENCIA - Archivo

VALLADOLID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha aprobado el calendario oficial de ferias comerciales de Castilla y León para 2026, que incluye más de 300 de citas feriales de muy distintos sectores en todas las provincias de la Comunidad, según la resolución de la Dirección General de Comercio publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Según la orden, este calendario se configura como un instrumento de promoción de la actividad ferial comercial y de referencia informativa para empresas, instituciones y ciudadanía, al recoger de forma sistematizada las ferias reconocidas oficialmente en Castilla y León.

El Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para 2026 se difundirá de forma permanente a través de las páginas web www.jcyl.es y www.comerciante.jcyl.es, que incorporarán enlaces a las webs de todas las ferias inscritas.

El anexo de la resolución recopila las ferias por tipologías como ferias de muestras, agroalimentarias, ganaderas, de artesanía, libro, maquinaria agrícola o nuevas tecnologías, entre otras, y en el mismo se indican fechas, localidad, provincia y entidad organizadora.