La Junta reactiva con 7,5 millones las ayudas para mejorar la seguridad y la salud laboral en los centros de trabajo

VALLADOLID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha activado un nuevo paquete de subvenciones, dotado con 7,5 millones, para mejorar la seguridad y la salud laboral de los trabajadores de Castilla y León, una inicitiva que se pondrá en marcha la próxima semana con la convocatoria de ayudas.

Se trata de una iniciativa que se articula a través de cuatro líneas de actuación complementarias y diseñadas para apoyar a las empresas en la implementación de medidas que contribuyan a la prevención de riesgos laborales y a la promoción de la salud.

Con este despliegue de recursos, se pretende, además de reducir el riesgo de accidentes, potenciar la calidad de vida laboral y mejorar la productividad del tejido empresarial, han destacado fuentes del Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, estas ayudas de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo financiarán la modernización de maquinaria y equipos de trabajo, la adecuación y mejora de los espacios físicos, la retirada de amianto y las actuaciones que contribuyan a fomentar del bienestar físico y mental de los trabajadores.

Las cuatro convocatorias se tramitarán en régimen de concesión directa, atendiendo las solicitudes según su orden de entrada, hasta agotar el crédito disponible y el plazo de solicitud para las líneas de bienestar, equipos y mejora de lugares de trabajo comenzará el próximo 28 de enero y finalizará el 27 de febrero, mientras que para la línea de retirada de amianto, el periodo se abrirá el 14 de enero y finalizará el 13 de febrero.

RETIRADA SEGURA Y SUSTITUCIÓN DE AMIANTO

La línea destinada a la retirada segura y sustitución de amianto, dotada con tres millones y va destinada a financiar el 85 % de los costes de retirada de este material en los centros de trabajo de Castilla y León, así como el 50 por ciento de las nuevas cubiertas que se instalen para evitar tanto el riesgo de caídas como la exposición de los trabajadores a las fibras de este material asociado a enfermedades profesionales respiratorias y procesos cancerígenos.

La cuantía de la ayuda podrá alcanzar los 30.000 euros por beneficiario incluyendo la manipulación, transporte y gestión de residuos con amianto en cubiertas, siempre realizada por empresas inscritas en el RERA, así como la instalación de una nueva cubierta transitable libre de este material.

La segunda de las líneas busca la incorporación de maquinaria y equipos de trabajo que, gracias a sus aplicaciones técnicas, permitan minimizar los riesgos laborales.

Se financiará la renovación o adaptación de maquinaria que acredite una mejora en la seguridad, así como el equipo de trabajo que tengan la misma finalidad, como pantallas, mesas y sillas ergonómicas o periféricos inalámbricos.

Esta línea, que cuenta con un presupuesto de dos millones, establece también ayudas de hasta 30.000 euros por beneficiario, financiándose el 85 por ciento de las inversiones realizadas.

MEJORA DE LOS LUGARES DE TRABAJO

La tercera de las convocatorias, a la que se destinan dos millones, tiene por objeto apoyar actuaciones destinadas a renovar o mejorar las infraestructuras físicas con la finalidad de reducir riesgos y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados.

Mediante esta línea podrán financiarse las inversiones llevadas a cabo en reformas de suelos, vías de circulación, rampas y portones; mejoras en iluminación y condiciones ambientales; adecuación de vestuarios y zonas de descanso; así como adaptaciones para trabajadores con discapacidad.

La cuantía máxima de la ayuda y el porcentaje de financiación será también del 85 por ciento de la inversión, hasta alcanzar los 30.000 euros por centro de trabajo.

La última de las líneas, dotada inicialmente con 500.000 euros, va dirigida a promover la salud y el bienestar laborar incentivando comportamientos y estilos de vida saludables que contribuyen a reducir patologías de alta prevalencia, como los accidentes cardiovasculares o los trastornos musculoesqueléticos.

En este programa se subvencionan actividades relacionadas con servicios de fisioterapia, psicología, nutrición o actividad deportivas dirigidos a la prevención de riesgos.

Se financia también la creación de espacios cardioseguros dentro de los centros de trabajo, mediante la instalación de desfibriladores DESA y de formación para su uso.