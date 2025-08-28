La Junta rebaja a gravedad 1 los incendios de Garaño y Anllares del Sil (León)

Vecinos de la localidad ayudan en las tareas para la extinción del incendio, a 24 de agosto de 2025, en Molinaseca, León. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

LEÓN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 los incendios forestales originados en Garaño y Anllares del Sil al haber desaparecido, en ambos casos, las causas que motivaron su declaración de nivel 2.

La plataforma Inforcyl de la Junta recoge este cambio de grado de peligrosidad, tras haber alcanzado su máximo por amenazar a zonas habitadas, infraestructuras o bienes materiales, y haber causado desalojos.

En concreto, el incendio de Garaño, en el que trabajan en este momento una treintena de medios terrestres con el objetivo de extinguir el fuego, se originó el pasado domingo 24 de agosto , mismo día en el que alcanzó gravedad 2.

Por su parte, el de Anllares del Sil, donde hay una veintena de medios terrestres en la actualidad, es uno de los más duraderos de esta oleada de incendios en la provincia de León, pues se inició el 8 de agosto. Su última subida a nivel 2 fue el pasado 26 de agosto.