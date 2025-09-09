La Junta rebaja a gravedad 0 el nuevo incendio en Castromil (Zamora)

Imagen de archivo del primer foco que afectó a Castromil la semana pasada. - BRIF TABUYO

ZAMORA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Junta ha rebajado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el nuevo incendio que se declaró ayer próximo a la localidad de Castromil, en Zamora.

Según refleja la web del Infocal consultada por Europa Press, el foco permanece activo, pero ya se ha retirado el índice 1 decretado ayer pasadas las 20.00 horas.

Las llamas habían llegado procedente de Galicia y obligó, en un primer momento, a confinar a la localidad, dentro del término municipal de Hermisende.

No obstante, ya apuntaron que la evolución de la extinción era favorable, con un viento de componente noroeste con previsión de que rolara a norte a partir de las 22.00 horas y con rachas de viente que, si bien en un principio eran de hasta 42 kilómetros por hora iban a descender hasta los 15 kilómetros por hora a lo largo de la noche. Además, la humedad relativa ha rondado el 75 por ciento durante la noche.

Esa evolución ha provocado que se haya rebajado su índice de gravedad a 0.