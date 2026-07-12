La Junta reconoce la vocación investigadora del alumnado con 29 Premios de Bachillerato de Investigación/Excelencia

VALLADOLID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha reconocido la vocación investigadora del alumnado de la Comunidad con la entrega de 29 Premios de Bachillerato de Investigación/Excelencia (BIE) correspondientes al curso 2025-2026.

Estos galardones distinguen a quienes han destacado en el proyecto de investigación que constituye el eje del BIE y fomentan la continuidad de la formación universitaria y la investigación entre el alumnado preuniversitario, según ha expresado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

El Bachillerato de Investigación/Excelencia es una modalidad propia de Castilla y León que acerca la universidad al bachillerato, mediante el acceso a recursos e instalaciones universitarias y la promoción de una metodología práctica que estimula la excelencia académica.

La Junta ha señalado que en 2025-2026 se ha incorporado un nuevo centro al programa y para 2026-2027 está prevista la implantación de otro más, con lo que la oferta alcanzará 30 institutos en el próximo curso.

Esta distinción se hace constar en el expediente y en el historial académico del alumno y concede exención total de los precios públicos por servicios académicos en las universidades públicas de Castilla y León durante el curso siguiente.

Se concede un premio por cada centro autorizado, entre el alumnado de segundo curso de BIE, a razón de uno por cada diez alumnos matriculados o fracción superior a cinco, y para optar al premio es requisito haber obtenido mención honorífica, lo que exige una calificación igual o superior a nueve en el proyecto de investigación.

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 2025-2026

En total, 29 centros han impartido el Bachillerato de Investigación/Excelencia en el curso 2025-2026, con 271 alumnos matriculados en segundo curso y 29 premios concedidos, según los criterios establecidos.

Por provincias, Valladolid concentra el mayor número de centros y alumnado, con siete centros, 56 alumnos de segundo de BIE y cinco premios; al cual le siguen Soria, con tres centros, 48 alumnos y cinco premios, y León, con tres centros, 34 alumnos y cuatro premios.

Por su parte, en Zamora hay cuatro centros con 34 alumnos y tres premios, mientras que Salamanca cuenta con tres centros, 30 alumnos y tres premios, y Palencia con dos centros, 30 alumnos y también tres premios.

Burgos participa con cuatro centros, 20 alumnos y tres premios, Segovia con dos centros, once alumnos y dos premios, y Ávila con un centro, ocho alumnos y un premio.