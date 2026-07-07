La Junta Rectora de la UNED aprueba presupuesto de 648.704 euros para el curso 26/27 en su centro asociado de Segovia

Reunión del patronato de la UNED en Segovia. - UNED

SEGOVIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora del Consorcio del Centro Asociado de la UNED en Segovia ha celebrado su reunión ordinaria anual en la que ha aprobado un presupuesto de 648.704 euros para las actividades del próximo curso 2026/2027.

La Junta ha estado presidida por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y ha cumplido el trámite de aprobación del presupuesto correspondiente al curso académico 2026/27 para incorporar éste al proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

El Centro contará con unos ingresos estimados de 648.704 euros, dotación que garantiza su funcionamiento y permitirá atender los gastos de impartición de tutorías de grados, másteres oficiales, Curso de Acceso a la Universidad, idiomas, y la programación de actividades culturales y de extensión universitaria prevista para el próximo curso.

Durante la reunión se ha presentado el Plan Académico y Docente 2026/2027, que mantiene una oferta formativa "amplia, diversa y adaptada a las necesidades de la sociedad segoviana".

Entre las principales novedades figura la incorporación del nuevo Grado en Inteligencia Artificial, que amplía la oferta de enseñanzas oficiales, así como la continuidad del programa UNED Senior, dirigido a personas mayores de 55 años, que fue implantado en el curso 2024/25. De los cuatro cursos programados para el primer cuatrimestre del próximo curso, el 90 por ciento de las plazas ya se encuentran cubiertas.

La Junta Rectora ha aprobado también las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, que ya han sido remitidas a la Intervención General de la Administración del Estado.

En la actualidad, el Centro Asociado de la UNED en Segovia cuenta con cerca de 2.700 estudiantes, matriculados entre enseñanzas regladas y actividades de extensión universitaria, de los que alrededor de 600 cursan estudios oficiales.

El 99 por ciento del alumnado procede de la provincia de Segovia, dado que la UNED es una institución universitaria diseñada para facilitar el acceso a la educación superior para quienes compatibilizan los estudios con el trabajo, residen en el medio rural o precisan de un modelo de aprendizaje flexible.

La UNED es, además, un recurso estratégico para la provincia, al facilitar que cientos de segovianos puedan acceder a estudios universitarios sin abandonar su entorno, lo que favorece la cualificación profesional y promueve el aprendizaje permanente.

El Centro Asociado de Segovia ofrece actualmente una treintena de grados, cerca de una veintena de másteres oficiales, programas de doctorado, el Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, y una amplia programación de actividades culturales, de extensión universitaria y de idiomas.

A la reunión de la Junta Rectora han asistido, con Miguel Ángel de Vicente, la vicerrectora adjunta de Centros Asociados de la UNED, Isabel Martín de Llano; el vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, José María Bravo; el concejal de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Segovia, Sergio Calleja, y la directora del Centro Asociado de la UNED en Segovia, María Dolores Reina. Por motivos personales, el alcalde de Segovia y vicepresidente de la Junta Rectora, José Mazarías, ha acudido al término de la reunión.