La Junta refuerza con 11,8 millones la colaboración entre municipios a través de mancomunidades en servicios esenciales

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, presenta la convocatoria de ayudas para las mancomunidades de Castilla y León, dotada con más de 11,8 millones de euros, 100.000 euros más que en 2025 - JCYL

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León refuerza con 11,8 millones la colaboración entre municipios a través de las mancomunidades para prestar servicios esenciales a los vecinos del medio rural.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado este viernes la convocatoria de ayudas para las mancomunidades de Castilla y León, dotada con más de 11,8 millones de euros, 100.000 euros más que en 2025.

En total, durante los últimos cuatro años, estas ayudas han pasado de 5,7 a 11,8 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 105 por ciento. Nunca antes se había destinado una cantidad tan alta a la mejora de los servicios públicos de las mancomunidades de Castilla y León.

De estos 11,8 millones, casi 10,1 millones irán destinados a las mancomunidades rurales, y los 1,7 millones restantes, a las mancomunidades de Interés General Urbanas (MIG) y a la Comarca del Bierzo.

A través de esta línea de ayudas, la Consejería de la Presidencia financia en un 75 por ciento de su importe diez clases diferentes de inversiones para las mancomunidades: camiones de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU); contenedores; camiones de limpieza y mantenimiento del servicio de saneamiento de agua residuales; retroexcavadoras; camiones barredoras; otros vehículos al servicio de la mancomunidad (turismos, pick-ups, furgonetas y camiones ligeros); trituradoras de restos de podas; inversiones en inmuebles de las mancomunidades; dumpers, y generadores eléctricos con remolque para su traslado.

Los dumpers y los generadores eléctricos con remolque son dos novedades incluidas en la convocatoria de este año, que se actualiza año a año en función de las necesidades que plantean las entidades locales.

La financiación de dumpers permitirá agilizar las labores de mantenimiento, transporte de materiales y ejecución de pequeñas obras, optimizando los recursos humanos y reduciendo tiempos de intervención.

Por su parte, los generadores eléctricos garantizan el suministro energético en situaciones de emergencia, averías o en zonas sin acceso a la red, asegurando la continuidad de servicios básicos como el abastecimiento de agua, la gestión de recursos o el alumbrado público.

El consejero ha explicado que su incorporación refuerza, por tanto, la capacidad operativa, la resiliencia y la eficiencia de las entidades locales en la atención a la ciudadanía. Asimismo, estos equipos cuentan con remolque homologado, lo que facilita su transporte y rápida puesta en funcionamiento allí donde sean necesarios.

Precisamente, González Gago ha señalado que el medio rural de Castilla y León pide impulsar políticas que favorezcan su crecimiento económico y social, y "eso es lo que hace la Junta año a año mediante el fortalecimiento de las mancomunidades".

De esta forma, las mancomunidades podrán presentar sus solicitudes de ayudas a través de la web de la Junta de Castilla y León, en este enlace , hasta el 30 de abril.

Las subvenciones, que serán ingresadas de forma anticipada a la adquisición de la inversión, deberán ejecutarse antes de que termine el año 2027.

IMPORTANCIA DE LAS MANCOMUNIDADES

Durante su intervención, el consejero ha destacado que las mancomunidades en Castilla y León son "esenciales" para la prestación de servicios públicos en un territorio caracterizado por la dispersión geográfica y con una gran cantidad de municipios pequeños que, de otra manera, no tendrían los recursos ni las herramientas necesarias para prestar dichos servicios.

Castilla y León cuenta actualmente con 240 mancomunidades tradicionales, 38 comunidades de villa y tierra o asocios, y una comarca, que prestan funciones similares a sus municipios.

Estas entidades engloban a más de 2.000 municipios, lo que significa que más del 90 por ciento de los municipios de Castilla y León están mancomunados para la prestación de algunos servicios públicos locales, de los que son beneficiarios en torno a 1.700.000 personas.

A lo largo de los últimos cuatro años, la Consejería de la Presidencia ha destinado ayudas por valor de 40,4 millones de euros a las mancomunidades de Castilla y León, correspondiéndole a las de la provincia de Valladolid más de cuatro millones.

La colaboración entre municipios a través de estas mancomunidades no sólo facilita la eficiencia económica, sino que también fomenta la cohesión social y territorial, promoviendo un desarrollo equilibrado en las zonas rurales.

De hecho, González Gago ha subrayado que las mancomunidades son una "herramienta imprescindible" para garantizar la calidad de vida de los vecinos de estos pueblos, al tiempo que refuerzan el sentimiento de comunidad y solidaridad entre los municipios.

MANCOMUNIDAD BAJO PISUERGA

González Gago ha realizado el anuncio de la convocatoria de ayudas a mancomunidades en su visita a la localidad vallisoletana de Cigales, donde se encuentra la sede de la mancomunidad Bajo Pisuerga, que consta de nueve municipios y da servicio a más de 10.000 vecinos.

El consejero, acompañado por el presidente de la mancomunidad, Francisco Javier Calvo, y por el resto de alcaldes y representantes locales, ha podido escuchar de primera mano las necesidades y demandas trasladadas por los responsables municipales.

El consejero ha reafirmado el compromiso de la Administración autonómica con el impulso de estas entidades, destacando la voluntad de seguir trabajando de forma conjunta para mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar un desarrollo equilibrado del territorio.

A lo largo de los últimos cuatro años, la Consejería de la Presidencia ha destinado casi 540.000 euros a la mejora de los servicios públicos de esta agrupación de municipios, un importe gracias al cual la mancomunidad ha podido renovar su flota de camiones de recogida de residuos y sus contenedores.