Junta renovará la vía de acceso al puerto de Pinos (León), con 2,6 millones, para mejorar la conexión con Asturias

LEÓN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural, ha publicado la licitación de la 'Redacción de proyecto de ejecución, dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de la mejora del Camino de acceso al Puerto de Pinos', en León, que contará con una inversión de 2,6 millones de euros y mejorará la conexión con Asturias.

Este es el paso previo a la licitación de la obra y la previsión es de cuatro meses para contar con un proyecto.

La conexión actual entre la localidad de Pinos, en el término municipal de San Emiliano, y el Puerto de Pinos es "prácticamente intransitable", debido a que se trata de un camino sin pavimentar y de sección reducida.

El objetivo de esta actuación es unir la comarca de Babia y Luna con Asturias para facilitar el desarrollo social y económico, gracias a las mejoras en las infraestructuras del espacio natural de esta área leonesa que atesora "un gran valor paisajístico y natural", según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta de Castilla y León.

Con esta intervención se verá satisfecha una demanda "histórica" por parte de los alcaldes, empresarios y ciudadanos de la comarca y la actuación redundará en la seguridad de la movilidad, en el tiempo de recorrido y en la llegada de turistas de naturaleza.

TRANSFORMACIÓN EN UNA VÍA TRANSITABLE

La Junta pone en marcha así el proceso para la transformación del camino de Pinos en una vía transitable con una inversión estimada de 2,6 millones de euros, que cuenta con financiación de los Fondos de Transición Justa. La vía pasará a ser una carretera asfaltada de cinco metros de anchura con las infraestructuras de drenaje, señalización y seguridad propias de este tipo de vías.

Con anterioridad la Consejería atendió la demanda de mejorar el camino de La Farrapona, también en la comarca de Babia y Luna, para transformarlo en una carretera con todas las medidas de seguridad y movilidad. Se inauguró hace poco más de un año tras una inversión superior a los 1,6 millones de euros.

ESTADO ACTUAL

El camino de acceso desde Pinos al Puerto de Pinos consta de dos tramos con características diferentes. El primero es un camino de montaña sin pavimentar de sección reducida, de entre tres y cuatro metros de ancho, cuyo inicio se sitúa a la salida del núcleo de Pinos hasta el refugio del Puerto. En total son 5.074 metros de longitud en un entorno de alta montaña que presenta una orografía con fuertes pendientes y laderas constituidas en gran parte por formaciones rocosas.

El camino no está dotado de un sistema de drenaje longitudinal adecuado, aunque en algunos puntos existe de tipo trasversal. En el caso concreto de los pasos sobre los arroyos de Rosapero y Alcantarilla se realizan, por ejemplo, sin ningún tipo drenaje. El firme se encuentra en general en buen estado, aunque presenta zonas con cierto deterioro debido al paso del agua.

El trazado es el habitual en este tipo de caminos de alta montaña, con radios bastante reducidos y pendientes, que están entorno al 6,6 por ciento de media.

LÍMITE CON ASTURIAS

El inicio del segundo tramo, situado en el refugio del Puerto de Pinos hasta el límite con Asturias, suma 1.940 metros y es un camino de montaña pavimentado con un ancho de unos 3,6 metros y, en este caso, sí está dotado de sistema de drenaje y se encuentra en un estado de conservación bueno junto al firme, aunque no dispone de señalización ni de balizas. El primer tramo cuenta con muros de mampostería bien conservados y coronados por pretiles de mampostería, la mayor parte de ellos "bastante deteriorados".

La actuación se encuadra en del Programa de Infraestructuras Turísticas Singulares en Áreas Naturales de la provincia de León, que plantea una inversión total de 24,7 millones de euros, cofinanciado por la Junta en el marco de los programas de Feder y Transición Justa, y con participación de la Diputación Provincial.