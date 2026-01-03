La Junta repara bóvedas y paramentos en la sacristía y antesacristía del Monasterio de Santa María de Sandoval (León) - JCYL

VALLADOLID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León repara desde este mes de enero bóvedas y paramentos en la sacristía y antesacristía del Monasterio de Santa María de Sandoval (León), con un coste total de 69.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte atiende de manera continuada este espacio propiedad del Gobierno autonómico, lo que permite que pueda "recuperar su identidad, sometida desde la desamortización a un proceso de ruina". La inversión hasta la fecha, por parte de la Junta, es superior a 1,2 millones de euros.

En el marco del proceso de recuperación y puesta en valor del Cenobio, la Consejería ha encargado un proyecto de reparación de las bóvedas y paramentos de la sacristía y antesacristía.

Esta propuesta se acomete una vez finalizadas las actuaciones para la limpieza, tratamiento curativo y reagrupado de los restos de bienes muebles y ornamentales que habían sido desmantelados en la década de 1980 y que se almacenaron en este espacio. En esta sala ya se habían realizado actuaciones de saneamiento de humedades del subsuelo y de reposición de pavimentos.

La intervención actual se plantea sobre los paramentos del espacio que comprenden los paños verticales de sillería y los paños revocados, así como las bóvedas de fábrica de ladrillo y restos revocados sobre ellas.

En concreto, se efectuará la limpieza de residuos, fijado de restos, sellado de bordes para inyectado y sentado de revestimientos, tratamiento de zonas con sales y específicamente las que presentan restos de hongos. Esta misma labor de fijado se realizará en los paramentos verticales revocados y lucidos y en los paños de fábrica de ladrillo de las bóvedas se realizará una consolidación de las piezas de ladrillo meteorizadas.

El tratamiento planteado en los paramentos contempla trabajos de estabilizado y conservación, con cuidado de la preservación las señales constructivas que delatan la evolución constructiva de la panda más antigua del monasterio, que permite una lectura de los paramentos, con el mantenimiento de los rasgados y entregas de bóvedas de las fases anteriores y de huecos y arcos de descarga.

Complementariamente, se plantea un descegado de un ventanal cerrado con ladrillo en la fachada oriental y la consolidación de los huecos abiertos existentes en la fachada oriental, según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Se contempla, asimismo, el tratamiento y restauración de la rejería existente y elementos de cerrajería celosía metálica de hierro forjado con las reparaciones mecánicas necesarias. En el resto de paños verticales de piedra se realizará, tras la limpieza de los paramentos, una labor de consolidación de piezas disgregadas de piedra del país y una reintegración de rejuntes y acuñados perdidos, especialmente en zonas inestables o con pérdidas.

Esta actuación se suma a las que la Junta lleva a cabo en este Monasterio, donde colaboran el Ayuntamiento de Mansilla Mayor y la Asociación Promonumenta. Por ello, Sandoval es un "paradigma" de colaboración público-privada.