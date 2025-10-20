La Junta "replanteará" la seguridad en los museos de CyL tras el robo en el Louvre

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, atiende a los medios. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha afirmado que la Junta se "replanteará" la seguridad actual de los museos de Castilla y León tras el robo que se ha producido en el Museo del Louvre.

En declaraciones a los medios este lunes tras ser cuestionado por el tema, Santonja ha reconocido que la seguridad en los museos es un "tema preocupante" y que el robo en el espacio francés "hace pensar", pese a que las medidas en los centros castellanoleoneses parecen "en principio suficientes".

"Nos lo replantearemos", ha apostillado al respecto, para subrayar que si bien en la Comunidad no ha habido robos en los museos, es "evidente" que hay que "reconsiderar" las medidas de seguridad "a la luz de los acontecimientos".

El Gobierno francés ha reconocido fallos de seguridad en el Museo de Louvre, de donde se sustrajeron varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina, durante la jornada del domingo 19 de octubre.