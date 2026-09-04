La Junta respalda el Festivas Mujeres Creadoras que acerca la creación contemporánea al mundo rural

Alberto Díaz Pico, durane su visita a Covarrubias. - JCYL

BURGOS 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Alberto Díaz Pico, ha asistido resplado en Covarrubias, Burgos, el VIII Festival Internacional de Mujeres Creadoras, "una iniciativa que apuesta por acercar la creación contemporánea al medio rural y convertir el patrimonio y los espacios singulares del territorio en escenarios para el encuentro y la cultura".

El dirigente autonómico ha estado acompañado durante su visita de la directora artística del certamen, Cristina Izquierdo, y representantes institucionales, informa la Junta.

Durante su recorrido por algunos de los rincones más emblemáticos de este singular municipio burgalés, el consejero ha podido "conocer y disfrutar de primera mano" de una propuesta artística que integra teatro, circo, danza y otras disciplinas con las calles, plazas y espacios patrimoniales de Covarrubias.

"Una experiencia que refleja la singularidad de un festival que, edición tras edición, hace del arte una herramienta para poner en valor el territorio, generar nuevas miradas sobre él y acercar propuestas culturales de carácter nacional e internacional al público", añaden desde el departamento.

El festival pone también el foco en el papel de las mujeres como "protagonistas de la creación y como agentes fundamentales para dinamizar y mantener vivo el medio rural". Una mirada que reivindica su contribución a la cultura, a la generación de oportunidades y a la construcción de comunidades rurales activas y con futuro.

En este sentido, el apoyo del consejero y de la Junta a iniciativas como este festival refleja "un compromiso con el impulso de políticas responsables en favor de las mujeres, reconociendo su papel esencial en la cultura, en la sociedad y en el desarrollo y la dinamización del medio rural".