La Junta respalda a Quiñones por su "trabajo intenso" frente a tres semanas de incendios de "extraordinaria dificultad"

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha subrayado el respaldo al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su "trabajo intenso" frente a los incendios forestales que se desarrollan en la Comunidad, sobre los que ha incidido que son de "extraordinaria dificultad" ya que no se ha podido apagar tras tres semanas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha reiterado el apoyo del Ejecutivo autonómico y del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a Suárez-Quiñones ante las críticas recibidas y petición de dimisión por su gestión de los incendios.

En este contexto, ha indicado que el consejero está "en primera línea" en los trabajos, como en la dirección del Cecopi autonómico, y ha llamado a "juzgar por hechos" como que la Junta ha triplicado los fondo en materia de prevención de incendios desde 2022 y ha extendido los contratos de las personas que trabajan en el operativo, así como ha mejorado sus condiciones dentro del Diálogo Social.

"Castilla y León se puede sentir muy orgulloso de la profesionalidad de su equipo en esta materia, de su formación y de su cualificación. Sabemos que siempre, lógicamente, puede haber críticas a este tipo de operativos pero yo creo que tenemos en Castilla y León los mejores profesionales de toda España, profesionales muy formados, muy cualificados y con mucha capacidad en este ámbito", ha agregado al respecto.

En este sentido, ha puesto en valor el "trabajo intenso" de Suárez-Quiñones ante una situación de incendios de "extraordinaria dificultad", lo que ha señalado al ser cuestionado por la interpretación de la Junta ante el hecho de que no se haya logrado controlar la situación tras tres semanas con incendios activos desde el 8 de agosto como el de Fasgar, en gravedad 2 en la actualidad.

"Hemos puesto todos los medios que tenemos a nuestra disposición y no hemos todavía sido capaz de dar por controlado uno de esos incendios, lo que demuestra la dificultad a la que nos estamos enfrentando", ha apostillado, para reconocer, asimismo, que "todas las administraciones públicas" han "puesto lo mejor de lo que son capaces" en la respuesta al fuego: "No dudo de ninguna de ellas. Y aquí incluyo a la Junta, al Gobierno de España, a las diputaciones provinciales, a los ayuntamientos, al resto de comunidades autónomas y a otros países de la Unión Europea con cargo al Mecanismo de Solidaridad en Protección Civil".