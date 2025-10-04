La Junta restaura las esculturas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz en Alba de Tormes (Salamanca)

SALAMANCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha restaurado las esculturas de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz de la Orden de Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes (Salamanca) con una actuación que ha permitido recuperar estéticamente estas piezas de valor histórico-artístico, garantizar su conservación y profundizar en el conocimiento de la imaginería castellana del Siglo de Oro, todo ello por un coste de 18.089 euros.

El director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto, ha participado este sábado en los actos de conmemoración de la muerte de Santa Teresa, que se van a celebrar en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen de Alba de Tormes, donde, además, se presentarán las esculturas restauradas de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, obras de Antonio de Paz, activo en Salamanca en la primera mitad del siglo XVII.

Antes, estas esculturas presentaban ciertas carencias y deterioros que se han subsanado con los procesos y tratamientos de restauración, como ha sido el caso de los deterioros que afectaban a la madera, causados por su configuración estructural y evidenciados en las juntas de encoladura abiertas y grietas.

Asimismo, las esculturas presentaban pequeñas y puntuales pérdidas de volumen que se localizaban en las partes más sobresalientes y frágiles, como son los vivos de los ropajes y falanges de los dedos, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

A su vez, los estratos de aparejos presentaban zonas con deficiencias de adhesión al bloque escultórico y se apreciaban pérdidas de policromía, roces, desgastes, repintes, depósitos de cera, oscurecimiento debido a la oxidación de barnices y suciedad generalizada que desfiguraban el cromatismo original de las obras.

De este modo, se han llevado a cabo actuaciones para arreglar estas condiciones, con el apoyo económico de la Consejería de Cultura, que ha invertido 2,3 millones en ello y otras intervenciones realizadas en los bienes del patrimonio cultural de Alba de Tormes.

En este contexto, la Comunidad de Carmelitas Descalzas ha trabajado en los últimos años a través de un programa de restauración en este Convento, con un enfoque espiritual, cultural y turístico donde se incluye la restauración del convento, la iglesia o parte del patrimonio mueble conventual.

La aportación del departamento dirigido por Gonzalo Santonja se ha destinado a esas tareas, incluida la recuperación de piezas de elevado valor artístico del templo, la recuperación de espacios con sus bienes muebles y la ampliación y adecuación de la zona expositiva del convento, en el marco de los preparatorios de la conmemoración del nacimiento de Santa Teresa.

Además, la Junta contribuyó en la celebración en 2015 del V Centenario del nacimiento de la Santa, con diversas actuaciones de restauración en otros bienes patrimoniales de Alba de Tormes, como la iglesia de San Juan, y de Ávila capital, lugar donde nació la Santa.

Así se ha logrado que estos dos lugares de peregrinaje se hayan convertido en una referencia internacional como destino turístico y han fomentado el conocimiento de esta 'Maestra de Oración'.