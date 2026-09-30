La Junta resuelve la convocatoria de ayudas al transporte escolar con más de 152.000 euros que recibirán 647 alumnos

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha resuelto recientemente la convocatoria de ayudas al transporte escolar correspondiente al curso 2025-2026, de la que se beneficiarán 647 alumnos de Castilla y León, con una inversión total de 152.350,31 euros.

Como han recordado fuentes de la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, estas ayudas se conceden mediante convocatoria y tienen como objetivo facilitar la participación del alumnado en programas e iniciativas educativas que requieren desplazamientos específicos.

Las ayudas se enmarcan en la política de la Junta de Castilla y León en apoyo al transporte escolar, a la que destina este curso cerca de 55 millones de euros.

Se trata, han recalcado de "un servicio esencial para garantizar el acceso diario a la educación en condiciones de igualdad en una Comunidad caracterizada por su extensión y dispersión territorial". La red cuenta con 2.136 rutas y presta servicio regularmente a cerca de 37.000 estudiantes, con especial importancia en el medio rural.

Entre las modalidades contempladas en las ayudas resueltas se encuentran los desplazamientos relacionados con programas de refuerzo educativo, actividades extraescolares, ampliaciones horarias vinculadas a programas bilingües y otras iniciativas promovidas por la Consejería, como AERDECYL (Actividades Extraescolares para el Reto Demográfico en Castilla y León), ESTALMAT (Estímulo del Talento Matemático), los Programas de Cooperación Territorial (PCT) o AEXCyL (Actividades Extraescolares en Castilla y León).

Por etapas educativas, las ayudas benefician principalmente al alumnado de Educación Primaria, con 264 beneficiarios, y Educación Secundaria Obligatoria, con 214, aunque también alcanzan a estudiantes de segundo ciclo de Educación Infantil, Ciclos de Formación Profesional de Grado Básico, Bachillerato y Educación Especial.

En total, se han concedido 152.350,31 euros, distribuidos entre los diferentes niveles educativos, con 14.791,26 euros para segundo ciclo de Educación Infantil; 50.418,08 euros para Educación Primaria; 38.877,55 euros para Educación Secundaria; 32.276,26 euros para Ciclos Formativos de Grado Básico; 8.897,16 euros para Bachillerato y 7.090 euros para Educación Especial.

Por provincias, Ávila cuenta con 141 beneficiarios y Salamanca con 139, seguidas de Valladolid (86), León (69), Zamora (60) y Burgos (58), distribuyéndose el resto entre Segovia, Palencia y Soria.

Además, más del 50 por ciento de las ayudas concedidas corresponde a alumnado residente en municipios de menos de 10.000 habitantes, un dato especialmente relevante en una Comunidad con una amplia dispersión territorial y un importante peso del medio rural.

Con estas dos líneas de actuación, la Junta destaca que combina una "amplia red" de transporte escolar que garantiza diariamente el acceso a los centros educativos con ayudas específicas destinadas a facilitar la participación en programas e iniciativas educativas, avanzando en el objetivo de que el lugar de residencia, especialmente en el medio rural, no condicione las oportunidades educativas del alumnado.