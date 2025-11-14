La Junta reúne medio centenar de vacantes laborales en hostelería en una jornada en Segovia con 900 demandantes

SEGOVIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ha desarrollado este viernes en la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, una nueva edición del evento de intermediación laboral bajo el formato 'Conexión Hostelería: Entrevistas de Trabajo Express' en la que se ofertaban 56 puestos de trabajo, con 892 demandantes de empleo convocados.

'Conexión Hostelería: Entrevistas de Trabajo Express' busca la unión directa y rápida entre los demandantes de empleo y las oportunidades laborales, propiciando un breve encuentro entre las partes, y se realiza tras las exitosas experiencias previas celebradas en Salamanca, Valladolid o Burgos.

En esta ocasión, el Servicio Público de Empleo ha convocado a 892 desempleados para participar en la jornada. El evento ha contado con la participación de doce empresas entrevistadoras que ofertan un total de 56 puestos de trabajo. Los perfiles más solicitados incluyen cocineros, ayudantes de cocina, camareros, recepcionistas y personal de limpieza.

La jornada ha sido inaugurada por el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, quien ha destacado que el formato de las 'Entrevistas Express' se está consolidando como una herramienta ágil y efectiva para enfrentar los desafíos del mercado laboral.

El gerente ha explicado también que esta es una iniciativa que realiza el Ecyl en colaboración con la Asociación de Hostelería de Castilla y León (Hosturcyl) para dar una respuesta adecuada a la necesidad de personal existente en el sector.

El modelo es una reformulación avanzada de lo que se hace diariamente en las oficinas de empleo de la Junta: recibir una oferta, atender una demanda y poner en contacto a las partes, tras un análisis de la adecuación de perfiles.

Blanco ha recordado que, en las ediciones ya celebradas en otras provincias, se han cubierto en una mañana la práctica totalidad de puestos de trabajo, lo que ha permitido suscribir más de 60 contratos en una sola jornada. Un objetivo que también se espera alcanzar hoy en Segovia.