La Junta y el sector agroalimentario analizan la situación del mercado exterior y los nuevos retos a los que se enfrenta

Las exportaciones de CyL alcanzan un "máximo histórico" de 21.212 millones en 2024, un 14,7% más que el año anterior

VENTA DE BAÑOS (PALENCIA), 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, y el presidente de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis), Santiago Miguel Casado, han analizado este miércoles la situación del mercado exterior en el sector agoalimentario de la Comunidad y los nuevos retos a los que se podría enfrentar.

Según los datos de la Junta recogidos por Europa Press, la Comunidad ha alcanzado el "mejor dato de la serie histórica" en exportaciones, con ventas por valor de 21.212 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,7 por ciento respecto al año anterior. Asimismo, la tasa de cobertura ha ascendido al 131 por ciento y un saldo comercial positivo, con 5.021 millones de euros en este último año.

Además, en el primer semestre de 2025, las exportaciones han sumado 10.296 millones de euros, con un aumento del 2,4 por ciento y un superávit de 1.762 millones, frente al déficit de 25.113 millones registrado en el conjunto de España.

En el marco del sector alimentario, con un peso del 16 por ciento sobre el total de exportaciones, ha cerrado 2024 con 3.485 millones de euros, un tres por ciento más que el ejercicio anterior y un 42 por ciento más que en 2020.

Entre los productos con mayores incrementos han destacado los extractos de café, con un 13,5 por ciento; panadería y galletería, con un 9,8 por ciento; vino, con un 2,3 por ciento; y queso, con un 0,5 por ciento.

No obstante, la caída del consumo, la competencia china y las medidas proteccionistas en algunos mercados "hacen necesaria" una mayor diversificación e impulso exportador. Por otro lado, el mercado norteamericano ha mantenido "un comportamiento positivo", con especial crecimiento del sector cárnico.

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN

En el marco del V Plan de Internacionalización Empresarial 2022-2027, la Junta ha buscado alcanzar las 8.000 empresas exportadoras, incrementar hasta 2.050 las exportadoras regulares y elevar del 30 por ciento al 35 por ciento el peso de las ventas a países fuera de la Unión Europea, además de diversificar los sectores más allá de la automoción.

En este sentido, la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Icecyl, ha aumentado un 130 por ciento la inversión en promoción internacional, un aumento de 2,66 millones en 2022 a 6,14 millones en 2024, con un total de 13,9 millones en el periodo.

Esta inversión se ha destinado a la presencia en ferias, campañas de promoción, subvenciones para internacionalización, refuerzo de la red exterior y formación especializada.

Además, se ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones dotada con tres millones de euros para los dos próximos ejercicios, que financiará hasta el 60 por ciento del "esfuerzo exportador" de las empresas e incorpora un sistema de pago simplificado.

De forma paralela, se ha desarrollado una estrategia integral frente a los aranceles internacionales con nueve líneas de acción que incluyen apoyo financiero, eficiencia energética, innovación y captación de inversión extranjera.

Según Vitartis, el sector alimentario ha reunido el mayor número de empresas exportadoras de Castilla y León, con el 34 por ciento del total, y casi el 70 por ciento de las compañías del sector vende sus productos en el exterior.

Durante la reunión, Vitartis ha trasladado su "confianza" en la capacidad innovadora y el dinamismo de la industria alimentaria regional para intensificar su presencia en mercados internacionales y recuperar el ritmo de crecimiento.

En este sentido, han destacado que la Comunidad ha duplicado su plantilla en los últimos 25 años al pasar de casi 29.000 trabajadores en 2000 a más de 55.500 en junio de 2025, con un "fuerte peso" en el medio rural, donde se concentra el 45 por ciento de las industrias.