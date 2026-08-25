Junta y sector tecnológico abordan la llegada de nuevos procesos a autónomos y pymes de la Comunidad

Un momento de la reunión. - JCYL

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mantenido un encuentro con la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León (Aetical), que representa a 117 empresas de la Comunidad a través de sus asociaciones provinciales, para "favorecer" que los autónomos y pymes se sumen a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

En la reunión han participado la viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral, Mar Sancho, el director general de Industria, Mariano Muñoz, el presidente de Aetical, Julio César Miguel, el vicepresidente, Fernando Pérez, y la responsable de proyectos, Arancha Negrete.

Los representantes de Aetical han transmitido al consejero el "éxito" de la actuación llevada a cabo este año mediante la subvención directa concedida por la Consejería por importe de 88.572 euros, destinada a financiar el proyecto 'Digitalización y Tecnología para la competitividad y la empleabilidad en Castilla y León', señala el departamento a través de un comunicado.

La subvención fue concedida el 5 de noviembre de 2025 y permitió desarrollar 18 jornadas presenciales, nueve dirigidas a empresas y otras nueve destinadas a trabajadores de Centros Especiales de Empleo, con una jornada en cada una de las provincias de Castilla y León.

El primer ciclo, denominado 'Empresa y digitalización: claves para la competitividad', estuvo dirigido a gerentes, responsables de innovación y directivos de empresas, especialmente del sector industrial y productivo, con el objetivo de facilitar el acceso a soluciones tecnológicas y mejorar la competitividad empresarial.

El segundo ciclo, 'Tecnología y empleabilidad para usuarios de Centros Especiales de Empleo', estuvo orientado a trabajadores de estos centros, con contenidos dirigidos a aproximar el mundo digital de forma accesible, ofrecer herramientas para la búsqueda de empleo, promover la formación continua en competencias tecnológicas y mostrar las posibilidades de desarrollo profesional vinculadas a la tecnología. Las 18 jornadas se desarrollaron entre el 12 de marzo y el 22 de julio de 2026.

Igualmente, se ha acordado continuar en la línea de la difusión, entre las pequeñas empresas industriales y autónomos, de las líneas de ayudas relacionadas con los campos citados, así como de aquellas dirigidas específicamente a la industria.

Por una parte, línea de Industria 4.0, dotada con casi 5 millones de euros, incluyendo ampliación, en este año, destinada a la digitalización y automatización de procesos, con acciones que van desde la utilización de robots colaborativos, gemelos digitales, visión artificial, escaneo y parametrización de la realidad, con especial referencia a la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos productivos.

También se divulgará la línea de Ciberseguridad Industrial, como complemento de la anterior, que permite a las empresas acometer acciones de protección contra riesgos de ataques externos a sus sistemas. Junto a ellas, la línea de Maquinaria Industrial que, con un presupuesto, incluyendo ampliación, de más de 5,6 millones en 2026, está enfocada a la compra de maquinaria nueva en apoyo a la modernización, competitividad y transformación industrial por parte de las pymes industriales de la Comunidad, línea que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años.

Para ello, se van a planificar una serie de actuaciones que darán continuidad a lo ya iniciado y que permitirán, a través de jornadas especializadas en las nueve provincias y El Bierzo, así como visitas a pequeñas y medianas empresas del sector industrial, conseguir el fin perseguido de dar a conocer las nuevas tecnologías, así como las ayudas disponibles para ello.

El fin último es animar a que el sector industrial, especialmente pequeñas empresas y autónomos, se sume "a las grandes ventajas que la implantación de estas nuevas tecnologías puede generar".

En este sentido, se estudiarán actuaciones que permitan llegar de una manera "más directa" a las pequeñas empresas, mediante acciones específicas y adaptadas a sus necesidades, para evitar duplicar iniciativas ya desarrolladas. Asimismo, se contará con la participación de otros agentes del tejido empresarial de Castilla y León, como las Cámaras de Comercio y CEOE Castilla y León, para favorecer tanto la difusión como el seguimiento de estas actuaciones.

Igualmente, se han tratado actuaciones para incorporar al sector en las necesidades formativas de las personas trabajadoras de Castilla y León, con el objetivo de que las políticas de formación respondan a las necesidades reales de las empresas y a la rápida evolución de las tecnologías. En este ámbito, se coordinarán los trabajos con las áreas competentes en materia de empleo, universidades y Formación Profesional.

Durante el encuentro, Aetical también ha trasladado su intención de avanzar en la constitución de un clúster especializado en tecnologías disruptivas, como instrumento para favorecer la colaboración entre empresas y agentes del sector y potenciar la innovación tecnológica en Castilla y León.