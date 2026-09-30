La Junta señala que, con la garantía de cuantía mínima, el fondo de Tributos Propios aumentará un 15,3% en 2027

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago (segundo por la izquierda), junto a la presidenta de la FRMP de Castilla y León, Ángeles Armisén, antes de la Comisión de entidades locales. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha comparecido este miércoles en la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para explicar líneas de colaboración económica del Gobierno autonómico con los ayuntamientos y ha confirmado que, con el compromiso de la garantía de cuantía mínima en el fondo de Participación en los Tributos Propios, éste aumentará en 2027 hasta los 15,1 millones de euros, un 15,3 por ciento más que en 2026.

González Gago ha repasado las principales líneas de actuación de la Junta de Castilla y León en materia de Administración Local para esta legislatura, con especial atención al fortalecimiento de la financiación local, la mejora de los servicios públicos y el apoyo a los pequeños municipios.

Uno de los principales anuncios de la comparecencia ha sido la modificación del modelo de financiación local que la Junta incorporará a los Presupuestos de 2027. El objetivo es garantizar que las entidades locales no pierdan capacidad económica en la financiación que reciben de la Comunidad Autónoma a través del Fondo de Participación en los Tributos Propios, pese a la eliminación de impuestos autonómicos por los cambios legislativos estatales.

Así, la próxima Ley de Medidas establecerá una nueva garantía de cuantía mínima para este fondo. El mínimo se fijará tomando como referencia la cuantía consolidada del último presupuesto, incrementada en un 3 por ciento, de manera que las entidades locales tengan garantizado ese importe en los próximos ejercicios.

De este modo, frente a los 13,1 millones de euros que hubieran correspondido a las entidades locales con la aplicación ordinaria de los criterios actuales, la cuantía prevista para 2027 ascenderá a 15,1 millones de euros, un 15,3 % más, que además quedará establecido como mínimo para los ejercicios posteriores.

El consejero ha destacado que esta medida permite adaptar el modelo de financiación a las nuevas circunstancias y ofrecer mayores garantías a las entidades locales. "Preferimos adaptar las normas a las nuevas circunstancias, y seguir apostando por nuestras entidades locales y por la garantía de funcionamiento de sus servicios públicos", ha reflexionado.

Junto a esta nueva garantía, la Junta también reforzará el Fondo de Cooperación Económica Local General en la medida en que lo permitan las circunstancias presupuestarias, y reforzará también el Fondo de Cohesión Territorial, dotado con 20 millones de euros desde 2022 y destinado especialmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

A partir de ahora, y como novedad, su dotación se incrementará anualmente en la misma proporción que lo haga el Fondo de Cooperación Económica Local General.

CASI 480 MILLONES DE EUROS.

En conjunto, el Plan de Cooperación Local de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León cuenta en 2026 con 478,9 millones de euros, mientras que los diferentes fondos e instrumentos de la Cooperación Local General gestionados desde la Consejería de la Presidencia alcanzan los 114,3 millones de euros.

La Junta también mantendrá el apoyo a las mancomunidades de municipios, con una convocatoria que se situará en torno a los 11,7 millones de euros y que se ha ampliado a nuevas inversiones, y reforzará el papel de las diputaciones provinciales y del Consejo Comarcal del Bierzo en la asistencia a los pequeños municipios.

El apoyo a los pequeños municipios continuará también a través de las ayudas para el mantenimiento de bares y centros de ocio y convivencia, que en 2026 han alcanzado las 1.086 ayudas, 153 más que el año anterior, por más de 3,2 millones de euros. Además, en 2027 la Junta incorporará una nueva ayuda de hasta 3.000 euros para los establecimientos que, junto a su actividad habitual, incorporen una pequeña tienda con productos básicos de alimentación, higiene y limpieza, destinada a cubrir los gastos de Seguridad Social de su gestor.

MEJOR COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

Al margen de las ayudas económicas y en el ámbito de la cooperación técnica con los municipios, la Consejería continuará trabajando para mejorar la cobertura de puestos esenciales en la Administración Local.

En este sentido, se optimizará y agilizará el funcionamiento de las bolsas de secretarios-interventores interinos y se reforzará la formación de sus integrantes, mediante la modificación reglamentaria del decreto que las regula.

La segunda edición de estas bolsas ya ha comenzado y el procedimiento ha permitido dar respuesta a las necesidades de cobertura temporal de puestos en 1.171 municipios de Castilla y León, más del 52 % del total de la Comunidad.

La Junta estudiará además la viabilidad jurídica de desarrollar la figura de la gestión colaborativa entre ayuntamientos prevista en la normativa básica estatal, con el objetivo de facilitar la prestación de servicios públicos mínimos y obligatorios de manera sostenible y eficiente, implicando también a las diputaciones provinciales.

Dentro de la cooperación técnica y en materia de atención al ciudadano, González Gago ha destacado la culminación del despliegue del Plan de Expansión Rural del Servicio 012, que ya se ha firmado con las nueve diputaciones provinciales y al que se han incorporado más de 500 ayuntamientos de Castilla y León.

Como ha explicado González Gago, "el apoyo de la Junta de Castilla y León al mundo rural no sólo debe ser económico, que hacemos efectivo a través de las subvenciones del Plan de Cooperación Local para inversiones, sino que también debe ser técnico, para ayudar en una mejor prestación de los servicios públicos a los que las entidades locales están obligadas".