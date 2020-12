La Junta sí que contempla una partida de 8,5 millones de euros para la integración ferroviaria de Valladolid en 2021

Destinará 5 millones de euros a la banda ancha rural, aunque en 2022 todavía quedará algo menos del 10 por ciento de CyL sin esta cobertura

VALLADOLID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León sí que incluye en su Presupuesto para 2021 una partida de 8,54 millones de euros para aportación a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) conforme al convenio para la integración ferroviaria en Valladolid, si bien el Ayuntamiento de Valladolid ha avanzado este miércoles que propondrá en el próximo Consejo de Administración que no se realicen esas aportaciones.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para detallar las principales líneas y partidas del presupuesto de 2021 en su área.

En materia de transportes el presupuesto para 2021 contempla proyectos por importe superior a 22,3 millones de euros, para seguir garantizando tanto la prestación del servicio de transporte público de viajeros como el impulso del sector del transporte de mercancías y logística en la Comunidad.

Relacionada con esa materia, aunque ubicado en el presupuesto de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, se enmarca una aportación de 8,54 millones de euros a la operación de integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Valladolid, con la que Suárez-Quiñones ha subrayado el "compromiso" del Gobierno regional, que participa en un 25 por ciento en la SVAV.

El consejero no ha hecho referencia en la comparecencia a la propuesta que ha avanzado este miércoles el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid para no realizar aportaciones a la SVAV en esa materia en 2020 ni en 2021 ya que hay fondos en la caja actualmente por valor de 62 millones de euros, lo que permite afrontar la ejecución de obras previstas para el próximo ejercicio, que no superarían los 10 millones, según el alcalde vallisoletano, Óscar Puente.

Suárez-Quiñones ha añadido que la Junta también participa en dicho proyecto de integración con la construcción de la Nueva Estación de Autobuses de Valladolid, cuyos estudios y anteproyectos se incluirán en el año 2021 en los presupuestos de la Sociedad.

En materia de transporte en autobús, el consejero también ha apuntado que en 2021 se desarrollará, conjuntamente con el Ayuntamiento de Segovia, la nueva Estación de Autobuses del municipio.

La partida global del área de Transportes alcanza los 22,3 millones de euros, de los que 19,1 se destinan al transporte público de viajeros, manteniendo las ayudas a la explotación de los servicios deficitarios, las bonificaciones a los viajeros entre Ávila y Segovia y Madrid, y la reforma y modernización de estaciones de autobuses. Para 2021 está previsto el inicio de las obras en las estaciones de León "en los próximos meses" así como las de Palencia, Ciudad Rodrigo y Benavente.

El consejero ha mencionado especialmente la dotación de 1,9 millones de euros destinada a la integración, dentro del modelo de ordenación del territorio, del transporte urbano y metropolitano en el Área Funcional de León, destacando el alto grado de compromiso asumido para alcanzar dicho objetivo por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León, lo que presupone la gestión unificada y la cogobernanza del transporte público urbano y metropolitano, mediante las figuras creadas por las Leyes de Ordenación del Territorio y de Transporte de Castilla y León.

NUEVO BONO DEMANDA RURAL

Otra novedad, anunciada en la comparecencia del titular de Fomento y Medio Ambiente, y que se pondrá en marcha en 2021, es la implantación del Bono Demanda Rural con los primeros proyectos piloto durante el año 2021, que permitirá establecer un bono con tarifa plana anual para potenciar el uso del transporte a la demanda en las zonas rurales y satisfacer así las necesidades de desplazamiento de sus habitantes a los servicios básicos en condiciones de igualdad con los habitantes de las zonas urbanas.

Sobre el transporte de mercancías, Suárez-Quiñones ha detallado la partida de 3,15 millones de euros para acometer los compromisos con los proyectos logísticos de la ampliación del Centro de Transportes de Benavente, la Plataforma Intermodal de Salamanca y el acceso ferroviario a la Zona Industrial Este de Burgos, vinculado éste a la factoría maderera Kronospan, el Parque Tecnológico y la terminal de Villafría en Burgos, lo que potenciara el tráfico y la reapertura del corredor ferroviario Aranda-Madrid mediante el desarrollo del tráfico de mercancías ferroviarias en dicho eje estratégico, todo ello dentro del marco de la Estrategia Logística de Castilla y León.

Por otro lado, el presupuesto destinado a carreteras asciende a 96 millones de euros, y ha adelantado que la prioridad sigue siendo la conservación del patrimonio viario de titularidad autonómica, con proyectos por importe de 58,3 millones de euros, que se destinarán a conservación ordinaria, obras de refuerzo y renovación, y actuaciones de señalización y de seguridad vial.

Ha querido destacar Suárez-Quiñones la dotación de 22,87 millones de euros para el mantenimiento integral de la autovía León-Burgos y para la atención de los compromisos derivados de la concesión administrativa de la autovía León-Segovia.

BANDA ANCHA "A 100 MEGAS" EN EL MEDIO RURAL

El presupuesto reservado para la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para avanzar en la modernización y digitalización de la Comunidad para el ejercicio 2021 alcanza los 21,45 millones de euros; de ellos, casi la mitad, 10,5 millones, están destinados al despliegue de infraestructuras que garanticen la mejora de la cobertura y recepción de la televisión digital terrestre, y sobre todo de la conectividad digital a través de internet de banda ancha, tanto fija como móvil en el medio rural, en el marco de los protocolos de colaboración suscritos con las diputaciones provinciales el pasado mes de julio, destinando un total de 5 millones de euros.

La colaboración que supondrá avanzar en la cobertura de Internet de alta velocidad "con capacidad de 100 megas, no de 30", como ha incidido el consejero, hasta superar el 90 por ciento de la población en 2022 gracias a las subvenciones actualmente concedidas, mediante acciones que, con una inversión de 30 millones de euros en la presente legislatura, los últimos 4 millones aportados en la convocatoria del Gobierno de España para incrementar objetivos, se ejecutarán de manera

Fomento y Medio Ambiente acometerá también la mejora de los recursos y servicios TIC (tecnologías de la información y la comunicación) de la Junta de Castilla y León y de la Administración Electrónica, con una inversión de 8,1 millones de euros, para implantar las infraestructuras necesarias con el fin de garantizar la disponibilidad y seguridad de los sistemas informáticos y perfeccionar la gestión electrónica de los expedientes apostando por las tecnologías de robotización de procesos y por las herramientas de Big Data para facilitar la toma de decisiones basadas en el análisis de datos.

Igualmente se adoptarán medidas orientadas a la digitalización de los puestos de trabajo de la Administración autonómica, promoviendo las herramientas ofimáticas 'en la nube' y favoreciendo el trabajo en movilidad.

Suárez-Quiñones ha anunciado también la reforma integral del Centro de Proceso de Datos del Centro de Supercomputación de Castilla y León, SCAYLE, para ampliar y modernizar su espacio físico, ampliar su capacidad de cálculo y mejorar así la prestación de servicios de la Red de Ciencia y Tecnología en la que se incluye, para lo que se ha dispuesto un presupuesto de 2,85 millones.