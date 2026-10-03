La Junta sitúa el patrimonio urbano como "parte esencial" de la identidad y la estructura territorial de CyL

La clausura del X Congreso Internacional ISUF-H. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, José Ramón Sola, ha puesto en valor el patrimonio urbano como "parte esencial" de la identidad y la estructura territorial de la Comunidad.

Sola ha clausurado el X Congreso del International Seminar on Urban Form-Hispani (ISUF-H), celebrado en Valladolid capital bajo el título 'Narrativas interdisciplinares', una cita en la que el director general ha ensalzado el valor del patrimonio cultural de la Comunidad y la dimensión internacional del encuentro.

En este marco, ha destacado la lengua española como "elemento patrimonial compartido, capaz de articular una comunidad cultural que trasciende fronteras y de favorecer espacios de conocimiento, cooperación e intercambio", como el que representa ISUF-H.

Asimismo, ha subrayado la "riqueza y diversidad" del patrimonio de la Comunidad, que cuenta con 131 conjuntos históricos declarados y tres ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, un patrimonio urbano que forman "parte esencial" de la identidad y estructura territorial de la Comunidad.

El director general también ha ensalzado la "importancia de la corresponsabilidad entre las instituciones públicas y privadas en la tutela, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural", una línea de trabajo que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte impulsa, tal y como ha indicado, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

Sola ha recalcado que la celebración de congresos internacionales como ISUF-H contribuye a favorecer "el intercambio de conocimiento y a dar visibilidad a los avances de la investigación académica sobre la forma urbana de las ciudades y los territorios".

Finalmente, ha trasladado sus mejores deseos para la próxima edición del Congreso Internacional ISUF-H, que se celebrará en Lima (Perú) en 2027, organizada por la Universidad Nacional de Ingeniería, y ha animado a sus responsables a seguir con este foro de investigación en torno a la morfología y el desarrollo de las ciudades.