La Junta subvenciona con 874.000 euros 13 proyectos de nueve clústeres para impulsar la innovación de la Comunidad

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León subvenciona con 874.265 euros un conjunto de 13 proyectos de nueve Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) o clústeres, a través de una convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación del tejido empresarial.

Estos proyectos cuyo plazo de ejecución finalizará el 28 de febrero de 2026, movilizan actuaciones de I+D+i por importe superior a los 1.316.000 euros, según han destacado fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta convocatoria está cofinanciada al 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el ámbito del Programa 2021-2027 de Castilla y León.

Entre las actuaciones subvencionadas en esta convocatoria del año 2025 existen proyectos realizados por un clúster de forma individual o bien proyectos en cooperación realizados por un consorcio formado por el clúster y una serie de socios, o entre varios clústeres y varios socios, que llevan a cabo acciones conjuntamente.

En total se han aprobado 13 proyectos en los que participan nueve clústeres diferentes, que van a desarrollar tres proyectos individuales y diez proyectos cooperativos.

En estos diez proyectos cooperativos además del clúster que coordina el proyecto, participan directamente y son beneficiaros un total de 37 socios diferentes como empresas y otras entidades pertenecientes a los mismos, por ejemplo, centros tecnológicos y universidades.

ÁREAS DE TRABAJO

Las actuaciones apoyadas se desarrollan en distintos sectores de actividad económica y tecnológica de la Comunidad, que se pueden agrupar en las siguientes áreas de trabajo principales.

En primer lugar en el área de la Inteligencia artificial y Transformación digital, donde se van a ejecutar distintas actuaciones en el ámbito de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (VITARTIS) que va a desarrollar el proyecto titulado 'Inteligencia artificial para la industria alimentaria de Castilla y León: ILIADA' que estudiará las distintas posibilidades de la inteligencia artificial en el sector agroalimentario de la Comunidad.

Igualmente, con el foco puesto en la digitalización, lidera el proyecto 'Automatización del control de calidad y seguridad alimentaria en la industria cárnica con tecnología hiperespectral: PRISMA'. Se trata de un proyecto en cooperación entre el clúster y cuatro socios del mismo.

El clúster de Bienes de Equipo de Castilla y León (CBECYL), por su parte, va a realizar un proyecto en cooperación con el clúster de Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (CLUSTERSIVI) y cinco entidades de ambas agrupaciones, 'Investigación en un sistema innovador de visión artificial para prevención de riesgos laborales y supervisión del bienestar de personas mayores dependientes, en entornos industriales y socio-sanitarios', y que tiene como objetivo la investigación de la visión artificial como herramienta para la prevención de riesgos en ambos sectores, el industrial y el socio-sanitario.

También, el proyecto que lidera el clúster de Hábitat Eficiente (AEICE) junto con el clúster CBECYL y cuatro socios de ambos clústeres denominado 'Digi ESG: Investigación para la digitalización y automatización de la información no financiera en Pymes', tiene como objetivo investigar cómo se puede automatizar la información no financiera en las pymes, y el proyecto 'VERTELIA: Detección de vertederos por teledetección e IA', que se trata de un proyecto cooperativo entre el clúster AEICE y cuatro de sus socios con el objetivo de introducir la inteligencia artificial en el ámbito de la detección de vertederos.

En el sector de la salud destaca el proyecto a desarrollar por Clustersivi, que se denomina 'TREVOL: Tecnología de Realidad Mixta para la Evaluación Volumétrica del Brazo en Mujeres con Cáncer de Mama". Es un proyecto cooperativo entre el clúster y tres de sus socios.

En el campo de la biomasa, y teniendo como objetivo la digitalización de instalaciones de bioenergía descentralizadas se va a desarrollar por la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM) la actuación de carácter individual con el 'proyecto BIOE-CONECTA: Digitalización 4.0 de instalaciones de bioenergía descentralizadas conectadas en el territori'".

Por último, en el ámbito de la ciberseguridad, liderado por la AEI CIBERSEGURIDAD se encuentra el proyecto NIS2AGRO, que, en cooperación con el clúster agroalimentario VITARTIS, impulsará iniciativas específicas de concienciación, formación y asesoramiento en ciberseguridad para abordar las carencias existentes en el sector agroalimentario. Participan además de ambos clústeres, cuatro socios de los mismos.

ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBILIDAD.

En el ámbito de la economía circular y sostenibilidad, se realizan también distintos proyectos en los que destacan un proyecto cooperativo que cuenta con la participación de tres clústeres, el clúster de Automoción de Castilla y León (FACYL), AEICE y VITARTIS, liderado por FACYL, en el que participan adicionalmente tres socios de estos clústeres.

En este proyecto se va a abordar la investigación de la gestión sostenible del agua y se titula 'AQWA: Gestión Inteligente del Agua en Sectores Estratégicos de Castilla y León'.

Asimismo, a desarrollar por el clúster AEICE y tres de sus socios, con el objetivo de digitalizar el reciclado de residuos se encuentra la actuación titulada 'TRAZA2_RES. Investigación para el desarrollo de una plataforma digital que contribuya a la trazabilidad del reciclado de residuos procedentes del sector hábitat y el textil, y a su posterior valorización en nuevos materiales'.

Por último, H2CYL - Asociación Castellano Leonesa del Hidrogeno, en cooperación con el Clúster de Energías Renovables y Soluciones Energéticas en Castilla y León (CYLSOLAR) y empresas, van a realizar el proyecto 'CerO2 Proyecto de Investigación: Innovaciones Energéticas hacia una industria sin carbono', con el objetivo de buscar nuevas soluciones energéticas y su integración en el tejido industrial de Castilla y León, bajo la prioridad de la mejora de la eficiencia, la reducción de las emisiones de CO2 promoviendo el autoconsumo, la economía circular y el aprovechamiento de los recursos endógenos.