La Junta traslada al Ministerio y a la CHD la preocupación por el abastecimiento de agua a Segovia y El Espinar

SEGOVIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha trasladado a la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), con las que ha mantenido una reunión por videoconferencia, su "máxima preocupación" por la falta de garantías en el abastecimiento de agua a los municipios de Segovia y El Espinar, y ha exigido una solución urgente.

Durante el encuentro, celebrado a petición de la Junta, la consejera de Medio Ambiente y Energía ha logrado el compromiso de que la CHD ejecutará una actuación provisional de emergencia, consistente en un bombeo de agua desde el Pontón Alto hasta la potabilizadora del Rancho el Feo, a partir del momento en el que el Ayuntamiento de Segovia informe de la existencia de riesgo de desabastecimiento a la población.

González Corral ha insistido durante la reunión en la necesidad de que debe abordarse "una solución provisional de emergencia para garantizar el suministro de agua sin restricciones a todos los vecinos en tanto en cuanto se busque una solución de futuro para la presa de El Tejo".

La consejera ha precisado que "desde la Junta de Castilla y León se apuesta por trabajar en una solución definitiva para la presa de El Tejo" y ha insistido en que no se puede perder esa capacidad de regulación, aunque ahora mismo "lo inmediato es garantizar el suministro de agua tanto en Segovia capital como a El Espinar y su entorno".

Durante la reunión, González Corral ha pedido "claridad" tanto en los plazos de ejecución como en el marco presupuestario de la solución, que deberá quedar recogida en un convenio finalmente diseñado entre las administraciones implicadas. En este sentido, la consejera ha subrayado la necesidad de que dicho acuerdo concrete "los compromisos económicos que debe asumir la Confederación Hidrográfica del Duero con el Ayuntamiento de Segovia".

González Corral, que ha lamentado que el Ministerio haya preferido reunirse con los alcaldes próximamente en vez de convocar una reunión conjunta, ha comunicado su intención de mantener nuevas reuniones para realizar un seguimiento "de los pasos inmediatos que deben darse para despejar cuanto antes la preocupación legítima que tienen los alcaldes y vecinos".