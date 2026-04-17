La Junta valora los 65 millones que destinarán a ayuntamientos y diputaciones para "impulsar" servicios

Gago, durante su visita hoy a La Cistérniga. - JCYL

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha valorado hoy los 65 millones que la Administración autonómica destinará durante este ejercicio a ayuntamientos y diputaciones para "impulsar" servicios a los ciudadanos.

Así lo ha analizado, durante su visita al municipio vallisoletano de La Cistérniga, donde ha participado en la puesta en servicio de dos nuevos vehículos de servicio municipal: una pick-up y una furgoneta, financiadas al cien por cien por la Junta a través del Fondo de Cooperación Económica Local General (FCELG) correspondiente al año 2025.

La inversión total supera los 70.000 euros, de los cuales cerca de 39.000 euros se han destinado a la adquisición de la pick-up y casi 32.000 euros a la furgoneta. Estos nuevos medios permitirán mejorar la prestación de los servicios públicos municipales y reforzar la capacidad operativa del Ayuntamiento.

Durante la visita, y acompañado por el alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, el consejero ha valorado la "estrecha colaboración" entre la Junta y las entidades locales, para destacar el papel "clave" que desempeñan los mecanismos de financiación autonómica para garantizar servicios públicos de calidad en todo el territorio.

"Unos mecanismos, consensuados por las principales fuerzas políticas desde 2014, que permiten su continua actualización año a año y un reparto del apoyo económico objetivo, además de beneficiar a todos y cada uno de los municipios de Castilla y León, por pequeño que sea", ha detallado en un comunicado.

En este contexto, la Consejería de la Presidencia ya ha convocado la edición de 2026 de los dos principales fondos de financiación local: el Fondo de Cooperación Económica Local General (FCELG) y el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad (FIP), cuya cuantía conjunta supera los 65 millones de euros.

Tal y como ha señalado González Gago, la Junta mantiene un compromiso "firme" con municipios y diputaciones, "garantizando una financiación estable, suficiente y adaptada a sus necesidades reales". "Estos fondos permiten no solo sostener los servicios públicos esenciales, sino también impulsar inversiones que mejoran la calidad de vida de los vecinos", ha añadido.

El FCELG, dotado con más de 51,3 millones en 2026, permitirá a las entidades locales acometer inversiones para modernizar infraestructuras y mantener los servicios básicos. Su distribución tiene en cuenta criterios como la población, la renta, el envejecimiento o la dispersión territorial, y contempla distintas líneas en función del tamaño de los municipios, incluyendo ayudas incondicionadas para los de menor población, e inversiones sostenibles y vinculadas a desafíos demográficos para el resto.

Por su parte, el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad (FIP), con casi 13,8 millones, se distribuye entre todos los municipios y diputaciones con carácter incondicionado, permitiendo a las entidades locales destinar estos recursos a sus necesidades prioritarias.

"Desde la Junta prestamos especial atención al equilibrio territorial y al reto demográfico, de forma que los recursos lleguen a todos los rincones de la Comunidad, especialmente a aquellos con mayores dificultades, contribuyendo a fijar población y generar oportunidades", ha añadido.

Durante la última legislatura, el "esfuerzo inversor" de la Junta en financiación local ha sido "especialmente significativo". Entre 2022 y 2025, el FCELG ha superado los 197 millones, mientras que el FIP ha alcanzado más de 58 millones de euros. "Ambos fondos suman más de 255 millones destinados a reforzar la autonomía y capacidad de gestión de las entidades locales de Castilla y León, con un incremento del 12,3 por ciento desde 2022 a 2026 entre los dos fondos", ha abundado.

En el caso de la provincia de Valladolid, estas ayudas han supuesto más de 31,1 millones de euros a través del FCELG y casi 9,2 millones mediante el FIP en ese mismo periodo, alcanzando un total cercano a los 40 millones de euros. En 2026, la provincia recibirá más de 8,1 millones de euros del FCELG y casi 2,2 millones del FIP, lo que suma más de 10,3 millones de euros, con un incremento del 3,4 por ciento desde 2022.

Por su parte, el municipio de La Cistérniga ha recibido entre 2022 y 2025 cerca de 709.000 euros del FCELG y casi 210.000 euros del FIP, con un total superior a los 918.000 euros. Para 2026, le corresponden más de 190.000 euros del FCELG y más de 51.000 euros del FIP, lo que supone una financiación global de más de 241.000 euros y un incremento de más del seis por ciento desde 2022.