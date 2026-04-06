La Junta ve "históricos" los datos de marzo pero pide prudencia ante la situación internacional

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha calificado de "históricos" y de "singularmente relevantes" los datos del paro registrados en marzo, que cerró como el mes con menos inscritos para el tercer mes del año, y como el marzo con menos mujeres inscritas en las listas del desempleo, a lo que ha sumado la "evolución muy positiva" para los jóvenes.

Blanco ha destacado que Castilla y León ha sido la cuarta comunidad autónoma con mayor número de desempleados fuera de las listas del paro, "tan solo por detrás de comunidades como Andalucía, Cataluña o Comunidad Valenciana, comunidades además que tienen una mayor población activa, lo que pone de relieve la trascendencia de este dato".

El gerente del Servicio Público de Empleo ha valorado también la evolución de la afiliación a la Seguridad Social y de las contrataciones y ha destacado que Castilla y León mantiene "estabilidad laboral y confianza empresarial" tras lo que ha concluido que las políticas activas de empleo de la Junta están funcionando.

Dicho esto, ha apelado a una "valoración prudente" ante la situación internacional. "Nuestro compromiso es seguir trabajando para que la formación de las empresas sea adecuada a sus necesidades y que las permita afrontar los retos tanto tecnológicos como de competitividad del mercado laboral", ha concluido.