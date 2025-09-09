Jupol denuncia que los policías alumnos de la Promoción XLI de Ávila cobrarán por debajo del SMI

ÁVILA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Jupol ha denunciado que los policías alumnos de la Promoción XLI, que se incorporan esta semana a la Escuela Nacional de Policía de Ávila, cobrarán retribuciones muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado para 2025.

Según el Real Decreto 87/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 12 de febrero, el SMI para este año asciende a 1.184 euros mensuales. Sin embargo, los nuevos policías alumnos de Escala Básica percibirán únicamente 769,91 euros al mes, lo que supone una diferencia de 414,09 euros mensuales respecto al mínimo legal.

A esa cantidad hay que restarle 310 euros obligatorios por manutención y lavandería en la Escuela, por lo que su salario final se reduce a 459,91 euros mensuales, "una cifra irrisoria que apenas supera los 15 euros diarios", detalla la organización a través de un comunicado.

Jupol ha tachado de "auténtica vergüenza" que se mantenga esta situación, al considerar que no solo es "injusta", sino que también "desincentiva" el acceso a la profesión policial en un momento en el que la seguridad pública "necesita más agentes y mejores condiciones laborales".

"El compromiso y sacrificio que implica iniciar la carrera en la Policía Nacional no puede estar retribuido con una cantidad que ni siquiera llega al umbral legal. Es una falta de respeto institucional que debe corregirse de inmediato", ha declarado el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez.

En la misma línea, CSIF denuncia que los policías alumnos y los policías locales en prácticas siguen regulándose por un real decreto del año 1986, cuando el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, establece que el salario de los funcionarios en prácticas no puede ser inferior al SMI. "Es incomprensible que en pleno 2025 se siga aplicando una norma obsoleta que condena a los futuros policías a cobrar menos de lo que marca la ley", señalan desde la organización sindical.

Jupol y CSIF presentaron el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados sendos escritos para reclamar la aplicación inmediata de estas medidas. Ambas organizaciones exigen al Gobierno "una respuesta urgente para garantizar condiciones económicas dignas a los futuros agentes de la Policía Nacional y de las policías locales".

Además, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil (Jucil) se ha sumado a esta reclamación, exigiendo que también se equipare el sueldo de los guardias civiles en las academias de formación al SMI vigente.

Por todo ello, Jupol ha solicitado una reunión "urgente" con el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía para abordar esta situación y "poner fin a una discriminación que afecta directamente a los nuevos policías".