El jurado popular declara culpable por unanimidad al presunto parricida de La Sota de Valderrueda (León)

Imagen del acusado del parricidio de La Sota de Valderrueda (León) entrando a la Audiencia Provincial de León durante la segunda jornada del juicio. - EUROPA PRESS

LEÓN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular del juicio contra el presunto parricida de la Sota de Valderrueda (León) ha emitido su veredicto este jueves, según el cual el acusado es culpable de manera unánime de la muerte de su padre.

Además, el jurado popular ha considerado por unanimidad que los hechos se produjeron de forma alevosa y por mayoría de ocho a uno que hubo ensañamiento. En cuanto al delito de lesiones hacia su hermano el día de los hechos, el jurado popular también ha declarado culpable al acusado.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha expresado que en el caso concurren el atenuante de embriaguez y el agravante de parentesco, por lo que ha reducido su petición de prisión permanente revisable A una pena de 28 años prisión por asesinato; libertad vigilada durante 10 años; permanecer localizable también durante 10 años; la prohibición de aproximarse a la esposa e hijos de la víctima (su madre y sus cuatro hermanos) y de residir en La Sota de Valderrueda durante 28 años. Por el delito de lesiones, ha pedido tres meses de multa con una cuantía diaria de 10 euros.

Por su parte, la acusación particular, que también había solicitado prisión permanente revisable, finalmente ha solicitado 29 años prisión por asesinato, mientras que la defensa ha requerido la pena mínima por los hechos y ha abierto la posibilidad de adoptar las medidas correspondientes "en su momento".

Durante su comparecencia en el día de ayer, el acusado asumió su culpabilidad por una ingesta "extremada" de alcohol. "Yo soy culpable; claro que soy culpable de provocar la muerte por golpes a mi propio padre, sin ningún motivo, por la ingesta extremada de alcohol, una intoxicación etílica, es tan simple como eso", reconoció.

"Asumo los hechos ocurridos que se enjuician. Soy consciente de que he sido yo en el estado en el que estaba. Los hechos así lo dicen y estoy detenido por ello", declaró, al mismo tiempo que sostuvo en todo momento que la ingesta de alcohol "se fue de las manos completamente" y fue "altísima" antes de producirse la agresión. "Simplemente no identificaba lo que estaba haciendo ni me creo los hechos que me imputan hasta semanas después", puntualizó.

LOS HECHOS

Los hechos tuvieron lugar el 29 de diciembre de 2023 en el domicilio familiar, en La Sota de Valderrueda. El acusado, hijo de la víctima, se trasladó ese mismo día por la mañana a La Sota de Valderrueda.

Según el relato de los testigos durante el juicio, tras llegar al domicilio familiar, salió a alternar con uno de sus cuatro hermanos, con el que estuvo durante unas horas en bares de la zona ingiriendo bebidas alcohólicas. En un momento determinado, cuando su hermano salió de uno de los bares a fumar, él aprovechó el momento para coger el coche y dirigirse de nuevo al domicilio familiar.

Al llegar percibió que estaban en casa su madre y una de sus hermanas, por lo que se fue y esperó a que se ausentasen de la vivienda para entrar, según la declaración de su propia hermana. Una vez dentro del domicilio, alrededor de las 20.00 horas, inició una discusión con su progenitor, al que presuntamente agredió provocándole diferentes lesiones que posteriormente le causarían la muerte.

"AYUDA, QUE ME MATA"

En ese momento llegó al domicilio el hermano con el que había estado alternando, que escuchó a su padre decir: "ayuda, que me mata". Al entrar a la cocina, lugar en el que se produjeron los hechos, presenció la agresión a su padre, que permanecía tirado en el suelo "lleno de sangre" y, al intentar protegerlo, se inició una pelea con el acusado por la que sufrió algunas lesiones.

Tras conseguir contener al agresor con ayuda de unos vecinos y al llegar los efectivos de la Guardia Civil, la víctima fue trasladada con diferentes lesiones al Hospital de León, donde finalmente falleció el día 2 de enero de 2024 a causa de un traumatismo craneoencefálico, según explicaron los forenses.

Tras escuchar las declaraciones de los forenses, los agentes de la Guardia Civil, los testigos y el propio acusado durante las dos jornadas del juicio, tanto la Fiscalía como la acusación particular consideraron en sus conclusiones finales que la ingesta de alcohol no llegó a ser una intoxicación y no supuso una merma de sus capacidades volitivas. También establecieron que la víctima era una persona especialmente vulnerable debido a las patologías que padecía, que hacían necesaria la ayuda de otras personas para realizar tareas cotidianas como levantarse o el uso de muletas para caminar.

A ello se suman las afirmaciones de dos de los hermanos del acusado que aseguraron que él mismo había dicho meses antes y el propio día de los hechos que "era hora de dar paso a las nuevas generaciones" refiriéndose a su padre, cuestión que en el día de hoy ha sido declarada como hecho no probado.

Con todo ello y tras el veredicto del jurado popular el caso queda ahora pendiente de que el juez encargado del mismo dicte sentencia.