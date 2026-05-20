Los karts del CIFP Juan de Herrera y el IES Galileo de Valladolid se alzan con el segundo y tercer puesto en 'Euskelec'

El CIFP Juan de Herrera y el IES Galileo de Valladolid se alzan con el segundo y tercer puesto con sus karts eléctricos en la competición 'EUSKELEC 2026' para centros de FP - JCYL

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

CIFP Juan de Herrera y el IES Galileo de Valladolid se han alzado con el segundo y tercer puesto con sus karts eléctricos en 'Euskelec 2026', una de las competiciones de referencia para la Formación Profesional vinculada a la movilidad eléctrica.

El "éxito" de estos dos centros vallisoletanos han situado a la Formación Profesional de la Comunidad en el podio de una competición "exigente, tecnológica y altamente competitiva", según ha destacado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

'Euskelec' reúne a centros de Formación Profesional que deben diseñar, fabricar y poner a prueba un kart eléctrico. En la edición de 2026 han participado inicialmente 27 centros procedentes de Castilla y León, País Vasco, Cataluña, Cantabria y Madrid.

La competición se estructura en dos grandes fases. La primera es una fase técnica y creativa, en la que los equipos deben presentar una memoria del proyecto y defenderla ante un jurado experto, en la que se valoran aspectos como el diseño, la innovación, la comunicación, la planificación y la coherencia técnica del vehículo.

La segunda es una fase dinámica, en la que los karts eléctricos compiten sobre pista en diferentes pruebas: aceleración, frenada máxima, slalom y resistencia. Antes de participar en estas pruebas, los vehículos deben superar las correspondientes verificaciones técnicas y de seguridad.

En la pista, el CIFP Juan de Herrera obtuvo el primer puesto en la prueba de slalom, aceleración y resistencia, y se impuso en tres de las cuatro pruebas dinámicas de la competición.

En la carrera de resistencia, el equipo llegó a aventajar en siete vueltas al segundo clasificado, incluso después de sufrir un golpe trasero que dejó al vehículo sin energía durante una vuelta.

El kart eléctrico del CIFP Juan de Herrera partía de unas características generales comunes para todos los equipos, pero incorporó soluciones propias que contribuyeron a marcar la diferencia.

Entre ellas, destaca una innovadora caja de velocidades de dos marchas con cambio neumático, diseñada para mejorar la respuesta del vehículo en competición.

El equipo también apostó por la fabricación aditiva, aplicada, entre otros elementos, a las almohadillas del asiento del conductor, realizadas con material flexible mediante impresión 3D para mejorar la ergonomía y la adaptación al puesto de conducción.

Estas soluciones reflejan el nivel técnico alcanzado por el alumnado y la capacidad del centro para combinar diseño, fabricación, innovación y rendimiento en un proyecto real de competición.

El equipo desplazado hasta Vitoria-Gasteiz estuvo formado por seis alumnos y cinco profesores de Grado Superior de Automoción, Grado Medio de Electromecánica de Maquinaria y Grado Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles.

Además, han contado con la colaboración de alumnado y profesorado de la familia profesional de Fabricación Mecánica. Una suma de talento, horas de taller, coordinación docente y compromiso colectivo que ha permitido convertir una idea en un vehículo eléctrico competitivo.

PROGRAMA AULA-EMPRESA+

El proyecto se enmarca en el Programa Aula-Empresa+ Castilla y León, que impulsa la colaboración entre los centros de Formación Profesional y las empresas para mejorar la formación y la empleabilidad del alumnado.

La participación en 'Euskelec' ha permitido al CIFP Juan de Herrera trabajar sobre un reto real de movilidad eléctrica, aplicando conocimientos de diseño, fabricación, innovación y trabajo en equipo en un entorno próximo al sector productivo.

El centro ha contado, además, con la colaboración de diversas empresas patrocinadoras, entre ellas Adarsa, JLM Electricidad, Rotuval, Henkel y Paher, cuyo apoyo ha sido clave para el desarrollo del proyecto y para que el alumnado pudiera afrontar el reto con medios, materiales y acompañamiento del entorno profesional.

Con este resultado, el CIFP Juan de Herrera cruza la meta de 'Euskelec 2026' como uno de los grandes protagonistas de la edición. Su kart eléctrico no solo ha sido rápido, resistente y competitivo, también ha sido la mejor carta de presentación de una Formación Profesional que acelera hacia el futuro con talento, tecnología y trabajo en equipo.

El podio alcanzado por el CIFP Juan de Herrera y el IES Galileo confirma el excelente momento de la Formación Profesional de Valladolid y de Castilla y León en el ámbito de la movilidad eléctrica, la innovación aplicada y la colaboración entre centros educativos y empresas.