Kiyoshi Kurosawa, Elijah Bynum, Joonas Makkonen y Yoshihiro Nishimura en PUFA 2025

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid, Pucela Fantástica (PUFA), consolida su ambicioso proyecto en una segunda edición que mantiene su apuesta por el cine de género más independiente y arriesgado, combinando a autores consagrados internacionalmente con nuevas voces emergentes.

La Sección Oficial contará con una cuidada selección de títulos que destacan por su fuerza autoral y su original aproximación al fantástico. El japonés Kiyoshi Kurosawa presentará Chime, mediometraje que compitió en el Festival de Berlín, acompañado del cortometraje Neu Mirrors, de Keishi Kondo. Completan esta sección tres estrenos en España: The Draw, de Tom Ruddock, un thriller británico de ciencia ficción con resonancias distópicas; The Moogai, de John Bell, relato de terror con trasfondo social que deslumbró en Sundance; y Abroad, de Giovanni Fumu, un intenso thriller surcoreano que aborda el conflicto identitario desde una óptica fantástica.

En la Sección Aquelarres, dedicada a propuestas más radicales, inclasificables o de culto, se podrá ver el estreno en España de Magazine Dreams, de Elijah Bynum, un drama psicológico ambientado en el mundo del culturismo y protagonizado por Jonathan Majors. También llegarán Tokyo Evil Hotel, del japonés Yoshihiro Nishimura, una explosiva combinación de gore y folclore; Gravediggers, del finlandés Joonas Makkonen, comedia negra postapocalíptica con giros constantes; y The Reign of Queen Ginnarra, de Lawrie Brewster, una fantasía lovecraftiana de espada y brujería hecha con gran ingenio técnico.

Estas ocho obras, diversas en tono y estilo, reflejan el espíritu de PUFA: ofrecer una visión plural del fantástico contemporáneo, sin fronteras ni etiquetas.

SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO

Entre los nombres destacados de la Sección Oficial se encuentra el del japonés Kiyoshi Kurosawa, cuya película Chime, que compitió en el Festival de Berlín, podrá verse en Valladolid. En 2024, Kurosawa dirigió tres filmes: Serpent's Path, proyectada en la Sección Oficial de San Sebastián; Cloud, presente en el Festival de Sitges; y Chime, que tras su paso por el D'A, tendrá su estreno en Castilla y León. La proyección estará acompañada del estreno en España del cortometraje Neu Mirrors, de Keishi Kondo, un spin-off de New Religion, una de las propuestas más singulares de la pasada edición de PUFA.

Otros títulos que tendrán su estreno nacional en PUFA 2025 son The Draw, de Tom Ruddock, un thriller británico de ciencia ficción con ecos de las distopías de Ray Bradbury, donde el amor se convierte en la única vía de escape frente a una opresiva represión institucional; The Moogai, de John Bell, aclamada en el Festival de Sundance, es un cuento de terror que reinterpreta la figura del "coco" desde una perspectiva exótica, incorporando una potente carga histórica y de denuncia social; y Abroad, de Giovanni Fumu, un intenso thriller dramático surcoreano con múltiples giros inesperados que flirtea abiertamente con el género fantástico, abordando además el conflicto identitario en un entorno hostil.

SECCIÓN AQUELARRES

Aquelarres es la sección de PUFA donde hallar joyas ocultas del cine independiente y más arriesgado que busca fórmulas distintas a la narrativa convencional para enfrentarse al cine de género o cuyo acercamiento se hace desde otros géneros adyacentes como vasos comunicantes que desembocan en el fantástico.

Una de las grandes apuestas de la Aquelarres será el estreno en España de Magazine Dreams, de Elijah Bynum, un drama oscuro e incómodo ambientado en el mundo del culturismo, protagonizado por Jonathan Majors y Haley Bennett. La película tuvo un exitoso debut en Sundance 2023, aunque su estreno se retrasó por motivos ajenos al ámbito cinematográfico.

Otro de los grandes nombres que pasará por Aquelarres será Yoshihiro Nishimura, conocido como "el Tom Savini japonés". Tokyo Evil Hotel, que también se estrena en España, es una película de terror profundamente arraigada en el folclore nipón, con rostros conocidos del género y efectos especiales que remiten al característico estilo bizarro del director.

Gravediggers, del finlandés Joonas Makkonen, autor de la irreverente Bunny the Killer Thing (2015), llegará a Aquelarres con una comedia negra postapocalíptica repleta de situaciones reconocibles y un constante cambio de perspectiva que dinamiza la narración.

Por su parte, The Reign of Queen Ginnarra, de Lawrie Brewster, es una valiente epopeya lovecraftiana de espada y brujería que destaca por su gran imaginación y el uso ingenioso de tecnologías emergentes para suplir su bajo presupuesto.

Todos estos títulos se suman a los ya anunciados: el slasher argentino Nadie va a escuchar tu grito, de Mariano Cattaneo; la película episódica The Red Book Ritual: Gates of Hell; y la cinta de clausura, Profanación (The Shrouds), de David Cronenberg.

En los próximos días se completará la programación de ambas secciones y se irán revelando nuevas sorpresas y títulos. Los abonos para la Sección Oficial estarán a la venta a partir del jueves a través de nuestra página web y de Entradium.