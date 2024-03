Laia Costa y Hovik Keuchkerian elogian el apoyo al cortometraje de la Secime al ser nombrados Actriz y Actor Siglo XXI

VALLADOLID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los intérpretes Laia Costa y Hovik Keuchkerian han elogiado el apoyo al cortometraje de la 37 edición de la Secime de Medina del Campo (Valladolid) al recibir sus reconocimientos como Actriz y Actor Siglo XXI.

En un alto en la promoción de la serie 'Reina Roja', Hovik Keuchkerian acudió este viernes a Medina del Campo para recoger el Roel de Actor del Siglo XXI.

Desde la distancia, "a unos días o unas horas de dar a luz", su compañera de 'Un amor', de Isabel Coixet, la Actriz del Siglo XXI, Laia Costa, agradeció su reconocimiento y celebró la existencia de "un espacio de cine" como el de la Secime y que se mantenga "desde hace tanto tiempo". "Mucho cine, mucho corto", deseó al final de su intervención en vídeo.

De esta forma, Keuchkerian se sumó a esa celebración desde el escenario del Auditorio Municipal Emiliano Allende. El festival está en la raíz de su primer premio como actor, tal y como recordó momentos antes en un encuentro con los medios de comunicación, ya que el ganador del Concurso de Proyectos de la 24 Secime, 'El otro', de Jorge Dorado, le supuso el galardón a la mejor interpretación masculina en el certamen de Alcalá.

Ajeno al ruido, Keuchkerian aseguró renegar de las redes sociales. "Cruzo los dedos para que esto sea una moda que acabe pasando. Disfruto de mi tranquilidad, de mi gente", señaló el intérprete, para indicar que en la capacidad que tiene de decidir, decide que su carrera irá "más despacio", probablemente ganará "mucho menos dinero", pero podrá disfrutar de su pasión por el monte y de que la gente le pare por la calle y le dé la enhorabuena por su trabajo.

Tampoco los premios entran dentro de sus preocupaciones. "No dependen de mí, de mí depende estar a la hora que me llaman en el set, meterme en el personaje, ser correcto con el equipo, trabajar y hacer piña. Eso depende de mí, que me den un Goya no depende de mí", sentenció en un encuentro con los medios antes de recoger el galardón.