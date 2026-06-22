Los lanzamientos en Castilla y León bajan a 4,7 por cada 100.000 habitantes en el primer trimestre de 2026

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado una tasa de 4,7 lanzamientos practicados por cada 100.000 habitantes durante el primer trimestre de 2026. Esta cifra sitúa a la Comunidad Autónoma en la zona media-baja del conjunto del Estado, empatada con el Principado de Asturias y superando únicamente a territorios como las Illes Balears, Canarias, Aragón, La Rioja, Navarra y Extremadura.

En el análisis pormenorizado según el tipo de procedimiento, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias se han situado en una tasa de 1,9 por cada 100.000 habitantes en el territorio castellanoleonés entre enero y marzo. Por su parte, la tasa de lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ha alcanzado el 2,4 por cada 100.000 habitantes en el mismo periodo.

Respecto a las ejecuciones hipotecarias presentadas en los órganos judiciales, Castilla y León ha contabilizado una tasa de 8,3 por cada 100.000 habitantes durante los tres primeros meses del año. Este indicador se ha posicionado al mismo nivel que el registrado en las Illes Balears y por delante de comunidades como Aragón, la Comunidad de Madrid, Canarias o el País Vasco.

En el ámbito de la litigiosidad laboral, las demandas de despido presentadas en la Comunidad Autónoma han alcanzado una tasa de 71,4 por cada 100.000 habitantes. Asimismo, el informe estadístico ha reflejado que las demandas por reclamación de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social han supuesto una tasa de 68,3 por cada 100.000 habitantes en este periodo.

Finalmente, en lo relativo a los procedimientos civiles para el cobro de deudas, la tasa de procesos monitorios presentados en Castilla y León se ha situado en 358,5 por cada 100.000 habitantes. Todos estos datos han sido dados a conocer hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales.