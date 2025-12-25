Largo critica la LOSU por la "tensión innecesaria que ha generado": "Sobrevivimos a pesar de ella"

VALLADOLID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, ha criticado la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) al asegurar que ha generado una "tensión innecesaria", hasta tal punto que, según ha sentenciado, han podido "sobrevivir a pesar de ella".

En declaraciones a Europa Press, ha advertido de que las leyes deberían estar para "ayudar a que las cosas funciones" pero la LOSU lo que ha provocado son "muchísimos quebraderos de cabeza" y "tensionar" a las instituciones públicas.

"Soy un sufridor de la LOSU. Me ha descolocado muchísimas de las actuaciones. Todo lo que hemos hecho en profesorado, en investigación, lo hemos hecho a pesar de la LOSU. Lo siento, pero debo decirlo", ha reiterado.

Largo Cabrerizo ha insistido en que la normativa tiene "incorrecciones de bulto" y que les ha provocado "dedicar muchos esfuerzos" a algo que no redunda "beneficios". "En vez de ayudar a regular que las cosas funcionen de una manera más ordenada y eficaz, el proceso ha sido el contrario. Está desenfocada", ha abundado.

"Todavía seguimos enredados en la financiación, casi tres años después. Ahora se están empezando a resolver algunas de las dificultades con los profesores sustitutos. Seguimos sin regular plenamente los procesos permanentes laborales. En fin, nos ha generado mucha tensión innecesaria y nos ha desenfocado del trabajo que teníamos que hacer", ha resumido.