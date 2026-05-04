El LAVA encara la recta final de su temporada con miradas al arte contemporáneo y una revisión musical de Macbeth

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura encara la recta final de su temporada 2025/26 con tres propuestas singulares en las que dialogan "el arte, la música y la imaginación": El arte, del colectivo Los Torreznos, que podrá verse este jueves 7 de mayo; A Macbeth Song, propuesta de La Perla 29 y el trío británico The Tiger Lillies que pondrá banda sonora al espacio el sábado día 9 y Lumière, espectáculo de Txema Muñoz que clausura la programación familiar.

La programación de esta semana en el LAVA comienza el jueves (20.30 horas) con El Arte, una reflexión accesible sobre el arte contemporáneo. Fieles a su trayectoria, Los Torreznos (Jaime Vallaure y Rafael Lamata) desarrollan una pieza performativa que conecta con la vida cotidiana, detallan desde la Fundación Municipal de Cultura a través de un comunicado.

El montaje invita al público a reflexionar sobre el hecho artístico desde el particular enfoque de Los Torreznos, "con sus sarcasmos sobre el postureo estético", como reza la crítica.

El sábado 9 de mayo, A Macbeth Song ofrece una reinterpretación musical y teatral del clásico de William Shakespeare de la mano de La Perla 29 y The Tiger Lillies (Reino Unido). La historia de Macbeth se cuenta de una nueva forma que reinterpreta la tragedia a través de canciones en directo, música inédita y tres actores, protagonistas de un viaje escénico que transita los senderos de la ambición y la culpa.

Por último, el domingo 10 de mayo Lumière pone el broche final a la temporada familiar del LAVA. Txema Muñoz, nominado a los próximos premios MAX, regresa a Valladolid con un montaje que transforma la espera en aventura. Como si fuera una película de cine mudo, un personaje aguarda en la estación. Mientras tanto, su imaginación convierte una bombilla, una chaqueta y una mochila en puertas hacia un mundo lleno de humor, detalla la información.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para El arte tienen un precio único de 12 euros y las de A Macbeth song, de 20 euros; con descuentos en taquilla para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

En cuanto a las localidades para Lumière, están disponibles a un precio único de 5,50 euros. El LAVA ofrece descuentos en la compra en taquilla para personas en situación de desempleo, familias numerosas y grupos (AMPAS y asociaciones culturales) de más de 15 personas.

Todas pueden adquirirse en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).