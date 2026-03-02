El LAVA pone en valor la mirada y las historias femeninas con cuatro propuestas de teatro, música y danza

VALLADOLID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura pondrá es semana el foco en el talento femenino y las historias protagonizadas por mujeres con cuatro espectáculos que llenarán a la Sala Concha Velasco "de emoción y creatividad".

La programación de esta semana comenzará el jueves 5 (20.30 horas) con Charlotte, vida o teatro, espectáculo que combina disciplinas como el teatro, el audiovisual o la pintura en directo para recordar la historia de la artista alemana Charlotte Salomon, detalla el centro en un comunicado.

Un día después, el viernes 6 (20.30 horas), Maui de Utrera pondrá banda sonora al LAVA con la arrolladora energía de su Puerto Alegría. Le seguirá, el sábado 7 (20.30 horas) el homenaje a los lazos intergeneracionales de las mujeres Nimbes.

La semana se despide el domingo 8 de marzo (18.30 horas) con la propuesta familiar El árbol rojo, que acompaña a una niña en un viaje de autodescubrimiento lleno de aventuras.