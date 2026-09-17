El LAVA programa 27 propuestas escénicas familiares del 4 de octubre al 9 de mayo. En la imagen, la concejala Irene Carvajal. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Concha Velasco del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura albergará entre el 4 de octubre y el 9 de mayo la nueva temporada del programa SCNAFamiliar, una iniciativa para todos los públicos que reunirá un total de 27 propuestas escénicas.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha dado a conocer los detalles de una programación que combina disciplinas como el teatro, el circo, la danza, los títeres, la magia y la música.

Acompañada por los responsables de la programación, Charo Arconada y Juan I. Herrero, la edil ha presentado una oferta que contará con la participación de compañías internacionales procedentes de Canadá, Italia y Francia, así como de formaciones destacadas del panorama nacional, entre las que figuran Marie de Jongh y La Baldufa. El cartel incluye montajes reconocidos en citas como la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (FETEN), la Feria de Títeres de Lleida, el Festival MIMOS de Francia y el certamen Puppet is a human too de Polonia.

La apertura de la temporada tendrá lugar el 4 de octubre con el espectáculo 'Nautilus, 20000 leguas de viaje submarino', de la compañía La Negra, al que seguirán durante el otoño montajes como 'Le dernière danse de Brigitte', de Zero en Conducta, o 'Kimu. La casa de todos', de Marie de Jongh. Asimismo, la comedia 'Nuova Barberia Carloni', de la formación italiana Teatro Necessario, conectará la oferta familiar con la temporada de adultos los días 21 y 22 de noviembre.

CICLO ESPECIAL DE NAVIDAD

De cara al periodo festivo, el centro ha organizado el ciclo especial 'Es Navidad en el LAVA', que ofrecerá funciones diarias del 26 al 30 de diciembre coincidiendo con las vacaciones escolares. Ya en 2027, el recinto acogerá montajes como 'Mular (o la gran captura)', de Cinc Céntims Teatre, o la conmemoración de fechas destacadas como el Día Mundial del Teatro Infantil y Juvenil, el Día Mundial del Circo y el Día Internacional de la Danza, antes de que el grupo Xip Xap baje el telón el 9 de mayo con 'Hamelín'.

En relación con el acceso a las funciones, el programa ofrece las modalidades de Abono 10 y Abono 6, cuyo periodo de renovación ha comenzado este 17 de septiembre y continuará con la venta de nuevos abonos a partir del día 23. Por su parte, las entradas sueltas saldrán a la venta el 29 de septiembre en la taquilla del recinto y en la página web oficial, con una tarifa general de 5,50 euros y precios específicos para funciones especiales, además de descuentos para diversos colectivos.