El LAVA recibe a la Compañía Nacional de Teatro Clásico con 'La fortaleza', una pieza sobre identidad y herencia

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA)-Fundación Municipal de Cultura ofrecerá este fin de semana una doble cita, el viernes 12 y el sábado 13 (20.30 horas), con la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), que llega al centro vallisoletano con 'La fortaleza', escrita y dirigida por Lucía Carballal.

El domingo, día reservado a las familias en el LAVA, el programa SCNAFamiliar propone una aventura llena de emoción con ¡Soy salvaje! (18.30 horas), señala el Ayuntamiento a través de un comunicado.

'La fortaleza', aplaudida por crítica y público, "propone un nexo entre la propia biografía de la autora y la comedia caballeresca de Calderón de la Barca El castillo de Lindabridis".

El clásico entabla, así, un diálogo con el presente que lleva a la reflexión sobre el concepto de herencia, entendido en el sentido más amplio del término: todo aquello, material o inmaterial, recibido de las generaciones pasadas, detallan desde el Consistorio.

Carballal cuenta con "tres brillantes actrices" relevantes en la historia de la CNTC, Eva Rufo, Mamen Camacho y Natalia Huarte; que realizan con "sobrada solvencia" un trabajo exigente.

Por su parte, 'La Maquiné' vuelve al LAVA con '¡Soy salvaje!', la "emocionante" historia de Mona, una niña criada en la selva por un gorila llamado Koko, cuya apacible vida da un vuelco cuando los seres humanos invaden su hogar y se la llevan a la civilización.

Las entradas para 'La fortaleza' (15 euros) y para '¡Soy salvaje!' (5,50 euros) están a la venta en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20.30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).

El programa de artes escénicas contemporáneas ofrece descuentos en taquilla, para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

El programa para público familiar, por su parte, ofrece entradas a precios reducidos para personas en situación de desempleo, familias numerosas y grupos organizados.

De forma paralela a la venta de entradas, continúan a la venta el Abono 20 y el Abono 12, opciones que permiten elegir 20 y 12 espectáculos de la temporada, respectivamente, y beneficiarse de un descuento de hasta cien euros; y los abonos para el programa SCNAFamiliar, con descuentos de hasta 18 euros por temporada.