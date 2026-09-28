El LAVA de Valladolid inicia el sábado su nueva temporada con 'Doncellas' y el arranque del programa familiar

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura abre este próximo sábado, 3 de octubre, su nueva temporada de artes escénicas con la representación del espectáculo de danza 'Doncellas (juerga permanente)', de la compañía de Rafael Estévez y Valeriano Paños, galardonados con el Premio Nacional de Danza en 2019. La obra llega a la Sala Concha Velasco tras obtener el Premio a la Mejor Interpretación Musical y el Premio de la Crítica en el último Festival de Jerez, además de haber pasado por la bienal de Sevilla.

Esta representación constituye la primera cita de la programación del espacio vallisoletano que, bajo el lema 'Volverte a ver', incluye un total de 39 espectáculos de teatro, danza, circo contemporáneo y música orientados a explorar el territorio, la memoria y diversas inquietudes actuales.

La pieza 'Doncellas (juerga permanente)' se inspira en el universo musical de Ramón Montoya y en el poema 'Adivinanza de la guitarra', de Federico García Lorca, para combinar flamenco, danza española, danza contemporánea y teatro desde una perspectiva vanguardista.

De forma paralela, el recinto inicia esta misma semana su programación dedicada al público infantil y familiar, SCNAFamiliar, que comenzará el domingo 4 de octubre con la puesta en escena de 'Nautilus, 20000 leguas de viaje submarino', a cargo de la compañía La Negra. La propuesta reivindica el clásico literario de Julio Verne mediante un trabajo de teatro visual y manipulación de objetos para recrear las aventuras del profesor Aronax por el océano.

En lo que respecta a la venta de localidades, las entradas para la función de danza se han puesto a disposición del público a un precio de 18 euros, mientras que las correspondientes a la obra familiar se abrirán este martes 29 de septiembre a partir de las 12.00 horas con una tarifa de 5,50 euros para su representación del domingo a las 18.30 horas. Los billetes se han podido adquirir tanto en la taquilla presencial del LAVA como a través de su portal web oficial.

La entidad mantiene asimismo diversos descuentos en taquilla dirigidos a desempleados, menores de 30 años, familias numerosas, grupos organizados y estudiantes de Arte Dramático y Danza de Castilla y León. De igual modo, continúa activa la comercialización de las modalidades de Abono 20 y Abono 12 para la temporada general, así como los abonos específicos para el ciclo SCNAFamiliar.