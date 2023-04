'Leer nos hace iguales', lema del cupón con el que la ONCE y Planeta celebran el Día Mundial del Libro el domingo

La Once Y Planeta Celebran El Día Mundial Del Libro - ONCE

VALLADOLID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Leer nos hace iguales' es el lema del cupón con el que la ONCE y Planeta celebran el Día Mundial del Libro este domingo, 23 de abril.

Es el segundo cupón dedicado a esta fecha, tras el acuerdo entre ambas instituciones. Cinco millones y medio de cupones llevarán por toda España esta fiesta de las letras.

Ismael Pérez, delegado ONCE en Castilla y León, y Virginia Amo, directora de la Casa del Libro de Valladolid, han presentado este cupón, acompañados de Rodrigo Gonzalo, vicepresidente del Consejo Territorial ONCE, en un acto que ha tenido lugar en la Sede de la Casa del Libro y en el que los responsables de ONCE han querido dejar un mensaje: "Cuando leemos no somos personas ciegas ni con discapacidad, sólo personas que leen".

Cada año, un ilustrador de la División Editorial de Planeta tomará el relevo de la gráfica del cupón. Este año el encargo ha sido para Vanessa Borrell, conocida como 'Lady Desidia'.

Esta iniciativa sigue la estela de colaboraciones iniciada con el acuerdo para la adaptación de libros y audiolibros destinados a personas ciegas, en julio de 2019, al que han seguido los Encuentros Literarios de los clubs de lectura ONCE, en abril de 2021 con las autoras María Dueñas y Dolores Redondo; en 2022 con Pilar Eyre y Carmen Posadas y este año, con Javier Cercas y Lorenzo Silva, el 19 de abril próximo.

CERCA DE 3.000 OBRAS TRANSCRITAS

El Servicio Bibliográfico de la ONCE tramita al año unas 50.000 solicitudes realizadas por personas ciegas. Para darles salida, adapta 1.000.000 de páginas de libros en tinta y transcribe unas 3.000 obras cortas, entre apuntes y exámenes para estudiantes.

En total, cada año, se imprimen más de 7 millones de páginas en braille, se copian más de 120.000 CD sonoros y se realizan más de 8.000 relieves.

Toda esta labor es de fácil acceso para las personas ciegas o con discapacidad visual afiliadas a la ONCE a través de la Biblioteca Digital ONCE, que acumula más de 75.000 obras para leer en diferentes formatos (braille y sonido).

Cada año, las personas ciegas realizan más de 500.000 descargas desde la Biblioteca Digital. El coste medio de adaptación de un libro a braille supera los 1.600 euros y 1.200 en sonido.

Además, gracias al acuerdo entre ONCE y Planeta más de 400 libros han sido incluidos en la Biblioteca Digital en los últimos cuatro años.