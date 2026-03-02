León acoge hasta el día 17 diferentes actos reivindicativos, formativos y culturales sobre 'Compromiso en igualdad'

La concejala de Igualdad, Mercedes Escudero (centro), junto a Cristina Izquierdo, del Colectivo de Mujeres Creadoras (izquierda) y Juan José Compadre, coordinador de Información, Atención Social y Residencias en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio de León conmemorará el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, con un amplio y variado programa bajo el lema 'Compromiso en igualdad' en el que tendrán cabida tanto actividades reivindicativas como culturales y de formación que se extenderán hasta el próximo día 17.

La programación comenzará este miércoles, según ha explicado la concejala de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, que ha destacado que el Consistorio trabaja todos los días del año por la igualdad, aunque el 8M es "un buen motivo" para alzar la voz. "No podemos ni debemos olvidar que la lucha por la igualdad se ejerce todos los días", ha insistido.

Escudero ha presentado este lunes el programa del 8M acompañada por Cristina Izquierdo, del Colectivo de Mujeres Creadoras, y Juan José Compadre, coordinador de Información, Atención Social y Residencias en el Ayuntamiento de León.

La concejala de Igualdad ha señalado que la celebración no es "una cuestión de sexos", sino de compromiso, que es lo que mueve a la Concejalía de Igualdad y lo que centra las actividades programadas con motivo del 8 de marzo con acciones reivindicativas, formativas y culturales, tres eslabones "esenciales" para continuar con la transformación de la sociedad.

La programación cuenta con la colaboración de distintas entidades como el Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León, la Fundación Jesús Pereda de CCOO, la Universidad de León (ULE), la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León (Asele), Bibliotecas Municipales, la Comisión del 8M, el Movimiento Feminista de León, la Fundación Isadora Duncan y el Conservatorio Profesional de Música de León, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

LLEGAR "A CUANTO MÁS PÚBLICO MEJOR"

Las actividades propuestas para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer son diversas, con el objetivo de llegar "a cuanto más público mejor" e incluyen desde un encuentro sobre 'Violencia Económica Institucional contra las Mujeres' con la Fundación Isadora Duncan hasta un taller de música tradicional del Colectivo de Mujeres Creadoras. Precisamente estas dos actividades abrirán el programa del 8M en León el próximo miércoles 4 de marzo.

Los libros también tienen cabida en la programación y el jueves día 5 María Ángeles Gozález Delgado presentará en el Ateneo Cultural El Albéitar 'De la humillación a la liberación de las mujeres. Tiempos de rebeldía y cambios sociales'. Por su parte, la escritora Silvia Intaxurrondo presentará el vienes día 6 en el salón de actos del Ayuntamiento de León 'Solas en el silencio'.

CONCIERTOS, VISITAS GUIADAS Y TEATRO

También se desarrollarán otras actividades como el concierto didáctico-demostrativo de castañuelas 'Mujer e identidad leonesa', una visita guiada 'León avanza en femenino' por los espacios emblemáticos del casco histórico de la ciudad de León, la representación de la obra de teatro 'Mujer 10' en el Palacio del Conde Luna (7 de marzo) o el concierto teatralizado 'Ni a tontas ni a locas. El cumplido de María de Metzu' en el Auditorio Ciudad de León (8 de marzo).

La programación también incluye las manifestaciones del 8 de marzo y el acto institucional del viernes 6 de marzo, que este año está organizado por la Universidad de León. Las entidades participantes en este acto institucional son Ayuntamiento de León, Diputación Provincial, ULE, delegación territorial de la Junta en León y Subdelegación de Gobierno en León.

Mercedes Escudero ha invitado a todos los leoneses y leonesas a participar en este programa del Día Internacional de la Mujer, a "seguir haciendo 8M todos los días del año" y a continuar con un trabajo que persiga un futuro en el que solo se tenga que hablar de personas. "Porque hablar de personas será lo mismo que hablar de igualdad", ha concluido.