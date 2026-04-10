León acoge desde mañana la muestra 'El tiempo de la interferencia', que ahonda en la forma de mirar el paso de la vida

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (segundo por la iziquierda), durante la presentación de la exposición 'El tiempo de la interferencia', que albergará desde mañana la Sala Provincia del ILC. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Provincia del Instituto Leonés de Cultura (ILC) acogerá desde mañana a las 19.00 horas la exposición 'El tiempo de la interferencia', un proyecto de arte contemporáneo que reúne a artistas nacionales e internacionales con trabajos en torno a una reflexión sobre imagen, tecnología y percepción que invita a entender el tiempo en el contexto actual y ahonda en la forma de mirar el paso de la vida.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha presentado este viernes esta muestra de vanguardia acompañado por el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán; los comisarios de la muestra Jorge Quijano y Silvia Argüello; Filippo Aldovini en representación del colectivo artístico italiano Fuse*; Nicolas Lemoine, del estudio Laurent Grasso y el director del departamento de Arte y Exposiciones del ILC, Luis García Martínez.

Álvarez Courel ha señalado que la muestra reúne a artistas de tres continentes y propone un recorrido por distintas formas de entender el tiempo a través de obras lumínicas, piezas audiovisuales, pintura y literatura, con las que se invita al visitante a detenerse y observar cómo las imágenes influyen en la construcción de la "compleja realidad contemporánea".

Del mismo modo, ha destacado que la participación en este proyecto de artistas de trayectoria internacional refuerza la visibilidad exterior del ILC y sitúa a la provincia de León dentro del circuito internacional del arte contemporáneo", al tiempo que "conecta a la institución y a la provincia dentro de un diálogo más amplio, con circuitos especializados y públicos profesionales.

Por su parte, Martínez Morán ha remarcado que el hecho de que la muestra se exhibaen la Sala Provincia abre las puertas del ILC a artistas de gran renombre y proyección internacional. Del mismo modo, ha destacado que la entidad desarrolla múltiples exposiciones por toda la provincia que llevan el fondo artístico a todos los ayuntamientos y localidades donde se puede exponer con garantías. Esta es una labor "muy importante" para que la cultura y el arte lleguen a los pueblos, independientemente del lugar en el que residan las personas.

ARTISTAS

'El tiempo de la interferencia' reúne piezas de Joan Fontcuberta, el colectivo artístico italiano Fuse*, Abelardo Gil Fournier, Laurent Grasso, Jenny Holzer y Jorge Quijano. El proyecto ha sido desarrollado íntegramente por Interface Studio, responsable del planteamiento curatorial y de la coordinación artística y la colaboración con el ILC permite presentar en León una propuesta conectada con los debates actuales del arte contemporáneo y ampliar la proyección cultural de la ciudad.

La colaboración con el ILC de la Diputación Provincial ha permitido presentar en la Sala Provincia una propuesta conectada con los principales debates actuales del arte contemporáneo y ampliar la proyección cultural de la ciudad, todo ello con la colaboración, asimismo, de la Junta de Castilla y León, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL), el Ayuntamiento de León, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), la Fundación Caja Rural, la consultora AsesorArte y la empresa Eurofesa.

LA EXPERIENCIA COTIDIANA

'El tiempo de la interferencia' parte de la idea de que el ser humano vive en una época en la que la interferencia ya no es una excepción, sino una condición permanente, motivo por el que lo que antes se entendía como error, ruido o distorsión forma hoy parte de la estructura misma de la experiencia cotidiana.

La muestra nace desde una plataforma independiente especializada en investigación artística contemporánea y establece un marco de trabajo que conecta producción, pensamiento y proyección internacional.

En este contexto, se plantea que la interferencia no es únicamente una alteración técnica, sino solapamiento de información, exceso de estímulos, fricción constante entre señales que compiten por la atención. "Es la dificultad creciente para distinguir entre lo real y lo simulado, entre memoria y presente, entre acontecimiento e imagen. Es, en definitiva, una distorsión de la linealidad del tiempo tal y como la entendíamos", ha puntualizado.

IMAGEN, ALGORITMO Y SIMULACIÓN

La exposición traduce esta hipótesis en un recorrido expositivo organizado en tres grandes líneas que atraviesan las obras seleccionadas. La primera aborda la interferencia tecnológica, centrada en la imagen, el algoritmo y la simulación como fuerzas que transforman nuestra percepción del mundo y las obras incluidas en este eje muestran cómo los dispositivos digitales, los sistemas de representación y las tecnologías contemporáneas no solo registran la realidad, sino que la producen y la modifican.

La segunda línea se centra en la interferencia natural, entendida como alteración del paisaje, catástrofe o manifestación de fuerzas invisibles que reconfiguran el entorno, mientras que el tercer eje se articula en torno a la interferencia perceptiva, donde memoria, ficción y realidad expandida se entrelazan y las obras plantean preguntas sobre cómo se construyen los recuerdos, cómo circulan los relatos o cómo las imágenes influyen en la comprensión del presente.

De esta forma, la exposición convierte la idea de interferencia en experiencia directa e invita al visitante a atravesar situaciones donde las certezas se desplazan y la percepción se pone en cuestión. La muestra se completará con actividades paralelas dirigidas a público general, estudiantes y profesionales del sector cultural.

'El tiempo de la interferencia' se podrá visitar hasta el próximo día 14 de junio en horario de 17.00 a 20.00 horas entre los martes y los viernes, miebtras que los sábados el horario de apertura será de 11.00 a 14.00 horas por las mañasnas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes y, finalmente, los domingos y festivos, se podrá visitar entre las 11.00 y las 14.00 horas.