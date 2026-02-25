León acoge el 7 de marzo 'Corre por una causa' para apoyar la educación a la infancia refugiada en Sudán y el Congo

La concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López, con los promotores de la carrera 'Corre por una causa' que se celebrará en León el próximo día 7 de marzo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León volverá a convertirse el próximo día 7 de marzo en un espacio de encuentro entre deporte, solidaridad y compromiso social con la celebración de la decimoquinta edición de la carrera solidaria 'Corre por una causa', impulsada por las ONG Entreculturas y Alboan y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León para recaudar fondos para apoyar proyectos educativos para la infancia refugiada en Sudán del Sur y República Democrática del Congo.

La prueba saldrá de la plaza de San Marcos a partir de las 17.00 horas y la concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López, se ha reunido este miércoles con los promotores de la carrera, que a lo largo de sus 15 años de vida ha logrado movilizar a más de 170.000 personas en defensa del derecho a la educación y la justicia social.

Los fondos recaudados en la carrera de León se destinarán a proyectos educativos que las ONG Entreculturas y Alboan acompañan en Sudán del Sur y República Democrática del Congo, ambos territorios afectados por contextos de conflictos armados y desigualdades estructurales que afectan de forma directa al acceso a la educación.

Esta realidad "no es excepcional" y, según datos internacionales manejados por la organización, 473 millones de niños y niñas en el mundo, casi uno de cada cinco, viven actualmente en zonas afectadas por guerras y violencia armada, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La decimoquinta edición de 'Corre por una Causa' cuenta con la implicación de María Pérez, doble medallista olímpica de marcha atlética, que participa como embajadora del circuito y refuerza el vínculo entre deporte y transformación social.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

La prueba en León, cuyas inscripciones ya están abiertas a través de la página web www.correporunacausa.org, ofrecerá desde las 17.00 horas distintas modalidades, con carreras de cinco y 10 kilómetros y una marcha de cinco kilómetros.

Además, se celebrarán carreras infantiles de distintas distancias, así como actividades pensadas para facilitar la participación de personas de todas las edades. La organización mantiene también fórmulas como el 'dorsal cero' o la posibilidad de regalar un dorsal para que cualquier persona pueda apoyar los proyectos educativos más allá del día de la carrera.