León acoge la muestra 'Cuéntame un cuadro', en la que Rosana Largo reivindica que "la imaginación no tiene edad"

LEÓN, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hall del Auditorio Ciudad de León acoge desde este miércoles la muestra 'Cuéntame un cuadro', una exposición inmersiva con la que la artista vallisoletana Rosana Largo reivindica que "la imaginación no tiene edad" y en la que la literatura infantil, la moda, la pintura y la escultura se unen de la mano de los "grandes maestros".

Esta iniciativa plantea "un nuevo soporte para el arte", cambiando el lienzo por la tela y convirtiendo el vestido-cuadro en un puente entre la emoción y el patrimonio artístico, según ha explicado la propia creadora.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha participado en la inauguración de la exposición en un acto en el que ha destacado su "calidad y singularidad", además de su propósito de acercar a los "grandes maestros" de la pintura a los más pequeños a través de los cuentos infantiles.

'Cuéntame un cuadro' se podrá visitar hasta finales de marzo de 2026 y es una propuesta artística y didáctica de Rosana Largo que acerca a los más jóvenes y al público familiar a la pintura de los grandes artistas a través del cuento y la imaginación.

"UN PUENTE ENTRE NIÑOS Y ADULTOS"

Según ha señalado Rosana Largo, la iniciativa parte de una premisa "clara": cambiar el lienzo por las telas empleadas en los vestidos para plasmar cuentos vinculados a cuadros "emblemáticos". "El resultado es un recorrido donde arte, literatura y moda se convierten en un puente entre niños y adultos, reivindicando que la imaginación no tiene edad", ha recalcado.

La muestra reúne instalaciones de gran formato con estructuras volumétricas policromadas, vestidos-cuadro pintados al óleo, piezas de arte en movimiento, obras sobre tabla y complementos artísticos, además de recursos audiovisuales y cartelas explicativas.

EXPERIENCIA PERFORMATIVA

Además, próximamente incluirá una experiencia performativa con un desfile acompañado de danza, en coherencia con el carácter escénico e inmersivo del proyecto, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Rosana Largo (Valladolid) es una artista multidisciplinar de proyección internacional, creadora del Museo de los Cuentos y la Ciencia (Paredes de Nava, Palencia) y de proyectos culturales vinculados a la divulgación artística. Su trayectoria incluye reconocimientos nacionales e internacionales y una línea creativa propia, By Rosana Largo, donde destacan sus vestidos-cuadro como emblema de una narrativa visual "única".