León acoge el 8 de noviembre la tercera edición del Lion Rock Fest con récord de público internacional

La ciudad de León acogerá una nueva edición del Lion Rock Fest, un evento que celebrará su tercera edición el próximo día 8 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León con récord de público internacional.

El festival poco a poco gana presencia y se ha convertido en un evento "de referencia" para los rockeros, siendo ya una cita "imprescindible" en su calendario. Se trata de una propuesta cultural que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de León y que cada año reúne a más público.

En la presente edición, y con los datos recogidos hasta la fecha, el número de entradas vendidas se ha incrementado respecto a ediciones anteriores. El público proveniente de fuera de la provincia leonesa representa el 80 por ciento del total, de manera que contará con la asistencia de rockeros de todo el panorama nacional e incluso internacional, entre los que destacan países como Francia, Portugal y Reino Unido, por lo que representa "una gran apuesta" para el turismo de la capital leonesa.

El festival comenzará el día 8 de noviembre a las 17.30 horas con la apertura de puertas y se prolongará durante toda la noche, pudiendo disfrutar de varias bandas de rock. No obstante, el día de antes y las horas previas habrá una programación complementaria a los conciertos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

ACTUACIONES

Entre los grupos que encabezan el cartel se encuentra Pretty Maids, de origen danés y compuesto por Ken Hammer y Ronnie Atkins. La formación, que fusiona el hard rock con el metal melódico, no tocaba en España desde 2017 y después de casi una década regresa para actuar únicamente en la ciudad de León.

Por su parte, Steelheart está liderado por el cantante croata-estadounidense Miljenko Matijevic, que llega por primera vez en 35 años a España para ofrecer un concierto, mientras que el cuarteto finlandés Shiraz Lane protagonizará una de sus divertidas actuaciones.

En cuanto a 'In Vertigo', presentará su cuarto disco, que se estrena precisamente en esas fechas y Chez Kane, la diva británica del rock melódico del siglo XXI, trasladará al público a los 80 a través de su música, sus ritmos y su estética.

Por su parte, la banda sueca Remedy, con tan solo tres años de trayectoria, ya cuenta con tres álbumes a sus espaldas y Care of Night llegará desde Suecia, un grupo con diez años de trayectoria que ofrece potentes directos. Respecto a la representación local, estará protagonizada por Be For You, que presentará novedades en el festival.

CARTEL COMPLEMENTARIO

Además, el día previo al festival habrá un concierto gratuito en el que tocarán la banda valenciana Jolly Joker y los salmantinos 1945. Este evento se llevará a cabo en el Espacio Vías.

Igualmente, el 8 de noviembre, el mismo día del festival, se podrá disfrutar a la hora del vermut en el Barrio Húmedo del grupo Wildhärd, que tocará en la sala Babylon.