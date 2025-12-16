León acoge el próximo día 11 de enero la 'Transcandamia', que prevé reunir a 800 corredores

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria (segundo por la derecha), en la presentación de la 'Transcandamia', que alcanza su décimo cuarta edición. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

León acogerá el próximo día 11 de enero la décimo cuarta edición de la 'Transcandamia', una prueba extrema para los amantes del running que prevé reunir a 800 corredores en las tres modalidades de 23, 15 y 10 kilómetros.

Así lo ha explicado este martes el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, que ha presentado la prueba deportiva acompañado del organizador de la prueba, Aníbal Miguel y el alcalde de Valdefresno, Carlos Gutiérrez. Canuria ha destacado que, además de ser un evento deportivo "de primer nivel", la 'Transcandamia' es un motor de dinamización para la economía local, especialmente en lo referente al sector servicios.

La prueba tendrá salida y meta en el puente de piedra de Puente Castro y los participantes llegarán de diferentes puntos de España como Galicia, País Vasco, Castilla y León, Andalucía, las Islas Baleares, Aragón o Murcia, entre otros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La Transcandamia cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León, entre otras instituciones y empresas y servirá para promocionar el entorno natural del parque de la Candamia, un enclave que destaca por su valor paisajístico y natural.

En la presente edición se mantienen las tres modalidades habituales de la Transcandamia', que combinan trail running y senderismo en el entorno de La Candamia. La 'Transcandamia 23K' es la "prueba reina", con un desnivel acumulado de 2.000 metros; la 'Transcandamia 15K' propone un recorrido más asequible con un desnivel acumulado de 1.480 metros y la 'Transcandamia 10K' es una marcha de senderismo no competitiva, pensada para disfrutar del entorno natural.

Los trazados de las pruebas serán nuevos y se mantendrán en el anonimato para garantizar la equidad competitiva, especialmente para los participantes de fuera de la provincia leonesa. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo día 28 de diciembre de 2025 o hasta agotar las plazas disponibles.