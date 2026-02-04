León acoge desde el próximo día 12 el VI Festival Abierto de Música de Órgano

Cartel del VI Festival Abierto de Música de Órgano de León (Famol). - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

León acogerá desde el próximo día 12 el VI Festival Abierto de Música de Órgano (Famol), con un programa que reunirá siete propuestas diseñadas para mostrar la versatilidad del órgano y su presencia en géneros tan diversos como el jazz, funk, soul, rock&roll o R&B, pasando por la música clásica o el Groovy Jazz.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, se ha reunido este miércoles con el director del Festival, Daniel de Madariaga y el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León (ULE), Diego Soto, para ultimar los detalles de la celebración del evento.

Las actividades se desarrollarán hasta mediados de mayo y ofrecerán al público experiencias "únicas" que van "más allá" del concierto tradicional, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La programación incluye tan atractivas como la presentación de un discómic, una visita guiada con concierto didáctico al órgano barroco de Santa Marina la Real y una fiesta callejera al ritmo del instrumento. Famol reivindica así el órgano como instrumento "vivo, versátil y plenamente contemporáneo", explorando toda su amplitud estilística, sonora e interpretativa.

Se trata de una iniciativa cultural innovadora puesta en marcha por DMadariaga Producciones, que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la ULE a través del área de Actividades Culturales. En esta edición, además, colaboran la parroquia de Santa Marina la Real y la sala de conciertos El Gran Café.

Tras el éxito de las cinco ediciones anteriores, el Festival continúa situando al órgano "en el corazón de la escena musical", incorporando nuevas propuestas y acercando a la capital leonesa a algunos de los intérpretes más destacados de los panoramas nacional e internacional.

PROGRAMACIÓN

La nueva edición arrancará el próximo jueves día 12 con el concierto de Aknot (Adra Karim Northern Organ Trio) en el teatro El Albéitar de la Universidad de León, a las 20.30 horas. Liderado por el virtuoso indonesio Adra Karim, este trío de jazz se ha consolidado como uno de los combos más dinámicos de la escena actual.

El 26 de marzo será el turno de David Cid Organ Trio. La formación, integrada por órgano Hammond, guitarra y batería, presentará un repertorio explosivo sobre el escenario de El Albéitar, prevaleciendo el blues, el swing y el soul.

El 12 de abril tendrá lugar una visita guiada con concierto didáctico al órgano barroco de Santa Marina la Real, a cargo de Pelayo Rodríguez, organista titular de la parroquia, con dos pases, a las 17.30 y a las 18.30 horas, con imprescindible inscripción previa en el correo info@dmadariaga.com indicando en el asunto "Visita órgano Santa Marina".

ROCK&ROLL Y FUNK EN EL GRAN CAFÉ

El mes de mayo concentrará la mayor parte de la programación de esta nueva edición del Festival Famol. El día 14 el grupo vigués Moon Cresta presentará su discómic Zadym en El Gran Café, a las 20.30 horas. Posteriormente, a las 22.00 horas, la banda ofrecerá un concierto en la mítica sala de conciertos de la capital leonesa, con una propuesta cargada de rock&roll y potentes dosis de funk.

Al día siguiente el teatro El Albéitar acogerá a las 20.30 horas al teclista inglés Joe Tatton, referente del Hammond Funk y miembro de la mítica banda The New Mastersounds. El músico regresa a Famol para presentar nuevo proyecto junto a Quique Gómez, virtuoso de la armónica y carismático cantante madrileño, acompañado por Lucas de Mulder a la guitarra y Guillaume Destarac a la batería.

Por último, y con fecha aún por determinar, se celebrará la Organ Street Party, que tendrá lugar de 17.00 a 20.00 horas en la calle Legión VII, junto a la plaza de San Marcelo. Durante el encuentro un órgano Hammond y una batería de jazz estarán a disposición de todas aquellas personas con nociones musicales básicas que deseen participar y músicos locales se unirán para interpretar distintos temas.