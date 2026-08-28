León acoge este sábado el Campeonato de España de Bolo Leonés

Un momento de la presentación del campeonato. - AYUNTAMIENTO

LEÓN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León acoge este sábado, 29 de agosto, el Campeonato de España de Bolo Leonés en el que se darán cita 70 participantes que competirán en las distintas categorías: primera, parejas, femenino, veteranos, juvenil e infantil en las inmejorables instalaciones de la bolera municipal de San Marcos.

Una doble jornada, mañana y tarde, en la que se realizará la 51 edición de este certamen nacional que unirá deporte, tradición e identidad. Esta mañana, el concejal de Deportes, Vicente Canuria, y el concejal de Participación Ciudadana, Álvaro Pola, han recibido a los organizadores de este evento que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León.