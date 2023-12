LEÓN, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

León acogerá del 7 al 10 de diciembre el XXXIV Purple Weekend, "una cita totalmente consolidada en el panorama musical de la capital

leonesa que trasciende nuestras fronteras como un referente nacional, y

también internacional", según ha destacado la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado.

Aguado ha reivindicado además el "cartel de gran calidad" de la Purple Weekend "que trae, cada año, a los mejores grupos y solistas de la música mod, sixtie y power pop mezclando a grandes artistas ya consolidados con promesas emergentes".

La edil ha resaltado además el "importante esfuerzo económico" del Ayuntamiento de León con este festival al que aporta 23.000 euros y la cesión gratuita de uno de los escenarios principales que se instalará en el Palacio de Exposiciones de León, que es "una ubicación excepcional para disfrutar de la mejor música en directo", ha precisado.

Así lo ha asegurado la concejala de Acción y Promoción Cultural con motivo de la la presentación oficial del Purple Weekend 2023 en el que ha participado también el presidente de Centro León Gótico, Juan Dopico; el director del festival, Miguel Borraz, y Carmen Barragán en representación de Estrella Galicia.

La programación comenzará el jueves 7 de diciembre con 'Revival 77 & New Punk' con Kokoshca, La Trinidad y Gente Muerta y el 8 de diciembre será el turno de Kula Shaker, Logan's Close, Calizo, The Kundalini Genie y The Liquorice Experiment.

Por su parte, la programación para el sábado día 9 incluye a Temples, The Shadracks, Tiburona, Reme y Germán Salto. Y los dj: Keb Darge, Rhys Webb, Bastian Tröger, Jeff Higgins, Mr Klin, Melanie Xulu, Natalia RC y David Undersounds.

La edil ha destacado asimismo que la Purple Weekend 2023 va a coincidir en el tiempo con una exposición titulada 'Los colores del mundo' que se va a instalar al aire libre, en el entorno de la Catedral de León.